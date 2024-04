É sempre mezzogiorno | Ricetta crocette ferraresi di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il famoso panettiere piemontese Fulvio Marino ha una volta di più stupito i suoi fan con una nuova ricetta deliziosa: le crocette ferraresi. Dopo averci deliziato con i golosissimi fagottini siciliani, ora ci porta alla scoperta di questa specialità proveniente dalla città di Ferrara.

Per preparare le crocette ferraresi, sarà necessario avere a disposizione 500 g di farina tipo 0, 275 ml di acqua, 9 g di sale, 15 ml di olio, 5 g di malto in polvere e 6 g di lievito di birra. L’impasto si prepara mescolando la farina con il lievito fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua, aggiungendo poi il malto, il sale e il restante acqua. Dopo aver impastato per alcuni minuti, si incorpora l’olio e si lavora fino a farlo assorbire. L’impasto va lasciato lievitare per un’ora a temperatura ambiente.

Una volta che l’impasto ha lievitato, si formano delle palline e si schiacciano leggermente per ottenere le crocette. Queste vanno poi fritte in abbondante olio caldo fino a quando saranno ben dorate. Il risultato finale sono delle crocette ferraresi croccanti fuori e morbide all’interno, un vero tripudio di sapori e profumi che conquisteranno il palato di chiunque.

Per chi volesse seguire passo dopo passo la preparazione di questa deliziosa ricetta, è possibile trovare il video su RaiPlay, trasmesso durante il programma “É sempre mezzogiorno”. È importante ricordare di rispettare i diritti d’autore evitando di copiare o plagiare qualsiasi contenuto presente sulle piattaforme ufficiali.

In conclusione, le crocette ferraresi di Fulvio Marino sono un’ottima alternativa per arricchire la propria tavola con sapori nuovi e irresistibili. Seguendo la ricetta e mettendo in pratica i consigli del panettiere piemontese, sarà possibile deliziare amici e familiari con un piatto tradizionale e gustoso. Buon appetito!

