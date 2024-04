É sempre mezzogiorno | Ricetta pici alla carbonara con asparagi di Federico Fusca – MediaTurkey

Federico Fusca, noto per la sua forma fisica impeccabile e la sua recente perdita di peso di ben 19 kg, ha fatto nuovamente ritorno ai fornelli del mezzogiorno con una ricetta tipica della sua amata Toscana. In questa occasione, ci delizia con una rivisitazione che unisce due classici della cucina regionale italiana: i pici alla carbonara con asparagi.

Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza culinaria sono i seguenti: 500 g di farina 0, 250 ml di acqua, sale, un mazzo di asparagi, 8 tuorli d’uovo, 300 g di guanciale, 140 g di pecorino romano e pepe nero.

La preparazione dei pici inizia con la creazione di un impasto composto dalla farina, l’acqua e un pizzico di sale. Una volta ottenuto l’impasto, si procede formando i pici e cuocendoli in acqua bollente e salata. Nel frattempo, gli asparagi vengono puliti, privati delle parti dure, pelati con un pelapatate e tagliati a metà per il lungo. In una padella, il guanciale a listarelle viene fatto sudare e successivamente vengono aggiunti gli asparagi per farli rosolare.

In una ciotola a parte, i tuorli vengono sbattuti insieme al pecorino romano grattugiato e al pepe nero. Una volta cotti i pici, vengono scolati e saltati in padella insieme al condimento di guanciale e asparagi. A fuoco spento, viene aggiunta la crema di tuorli, mescolando accuratamente e, se necessario, aggiungendo un po’ di acqua di cottura.

La ricetta dei pici alla carbonara con asparagi proposta da Federico Fusca è pronta per essere servita e gustata in tutta la sua deliziosa e originale bontà. Per visualizzare la preparazione passo dopo passo, è possibile trovare il video della ricetta su RaiPlay.

