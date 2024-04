É sempre mezzogiorno | Ricetta polpettone zucchine e peperoni di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey

Durante le festività pasquali, la famiglia Improta vive un momento movimentato che si trasforma in un’occasione per condividere e preparare insieme un piatto che unisce tradizione e creatività. I fratelli Mauro e Mattia Improta, chef di fama internazionale, si riuniscono per raccontare le loro recenti esperienze durante le festività e per cucinare insieme un piatto che promette di soddisfare i palati di tutti: il polpettone con zucchine e peperoni.

Per preparare questo delizioso piatto, occorrono diversi ingredienti tra cui macinato di vitello e di pollo, zucchine, peperoni, uova, pane raffermo, latte, vino bianco, erba cipollina, rosmarino, noce moscata, olio, sale e pepe. Per accompagnare il polpettone, serviranno anche patate novelle, burro, aglio e rosmarino.

Il procedimento per la preparazione del polpettone è abbastanza semplice ma richiede alcuni passaggi che aggiungono un tocco speciale al piatto. Le patate vanno pelate, tagliate a metà e lessate prima di essere rosolate in padella con burro, aglio e rosmarino. Per il ripieno del polpettone, i peperoni devono essere cotti in forno, spellati, privati dei semi e tagliati a falde, mentre le zucchine vanno tagliate a listarelle e sbollentate.

Per preparare il composto del polpettone, è necessario grattugiare le zucchine e lasciarle scolare, ammolliare la mollica di pane nel latte e unire il macinato di pollo e di vitello, sale, pepe, noce moscata, zucchine grattugiate e uova. Una volta ottenuto il composto, questo va distribuito su un foglio di carta forno con i peperoni e le zucchine come ripieno, poi arrotolato e cotto in forno fino a cottura completata.

Il risultato finale è un polpettone dal sapore invitante e dai colori vivaci, accompagnato da patate gustose e fragranti. Mauro e Mattia Improta dimostrano ancora una volta la loro maestria culinaria e la capacità di trasformare anche un piatto semplice in un’esperienza culinaria memorabile.

Le ricette presentate nello show televisivo “É sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay per coloro che desiderano replicare i piatti preparati dai protagonisti. Seguendo passo dopo passo le istruzioni e lasciandosi ispirare dalla creatività dei cuochi, è possibile portare in tavola sapori autentici e apprezzati da tutti, creando momenti di condivisione e gioia intorno al cibo, anche a mezzogiorno.

