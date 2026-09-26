Conosci i segni zodiacali più temerari di tutti? Eccoli!

La paura fa parte di quasi ogni essere vivente senziente ed anche la specie umana rientra in questa categoria: chi appare come una personalità che riesce a limitare la paura ed i suoi effetti, e quindi dimostrare di essere temerario ha quasi certamente un ottimo motivo per risultare in modo positivo agli occhi degli altri.

Essere temerari come anche evidenziato dai segni zodiacali che andremo ad interpellare è qualcosa di ambito ma anche ondivago, perchè non è facile esserlo davvero.

Abbiamo preso in esame alcuni tra i profili riconosciuti dal tradizionale zodiaco definibili, seppur in modo diverso tra di loro “senza paura”, o comunque in grado di risultare mediamente più temerario di altro fino ad arrivare all’inconscienza, in alcuni casi.

I segni zodiacali più temerari! Ci sei anche tu?

Ariete

Non è una sorpresa vederlo qui: Ariete ha paura come tutti ma è in grado di controllare con una buona credibilità verso l’esterno questo sentimento così naturale, anzi riesce ad apparire anche “naturalmente” temerario senza travalicare nell’imbarazzo e nel finto.

E’ uno che reagisce di polso, di petto, di puro istinto alle situazioni, ma non è fissato con l’apparire sempre in controllo. Per questo è dotato anche di una buona dose di carisma che non lesina mai di mostrare.

Leone

Leone è molto “umano” per questo motivo è uno che appare genuino e simpatico. Apparentemente non è un Cuor di Leone però ha dalla sua una certa caparbietà di non arrivare quasi mai alle situazioni di panico, sulle prime appare prudente ma in poco tempo assume il controllo della situazione e la ribalta.

Per questo appare come uno che non si fa attanagliare dai problemi anche quelli complessi ed anche le situazioni di crisi gli scivolano addosso senza troppi problemi.

Sagittario

Sagittario è quello che “non nasce” temerario anzi è sostanzialmente un profilo sensibile nonchè pieno di contraddizioni. Il segno in questione è famoso anche per una grandissima pazienza che si porta dietro, per lo stesso motivo spicca per essere uno che anche se in difficoltà, si rialza e va avanti.

Impara moltissimo dalle esperienze essendo inoltre un ottimo osservatore e un ottimo ascoltatore.