I segni zodiacali più attivi, li conosci?

I segni zodiacali più attivi sono ovviamente contrapposti a quelli pigri anche se non rappresentano questi ultimi una vera e propria “nemesi”: infatti chi è attivo può naturalmente manifestare pigrizia, ma ha la tendenza a sviluppare una grande energia e non corrispondere l’inattività a qualcosa di utile.

Tra i profili più attivi figurano quindi non per forza coloro che sono definibili come “stacanovisti” , ma che a seguito di esperienze e formazioni di profili caratteriali sanno come mantenere alta la propria efficienza, effettiva o presunta.

Ecco i segni zodiacali più attivi: c’è anche il tuo?

Ariete

Ariete ama poltrire ma sa benissimo quando farlo, e quando invece essere oltre che apparire pieno di energia: impara prestissimo ad essere ottimizzato ed efficiente, ed in particolare dove è richiesta la sua proverbiale capacità di essere sempre sul pezzo.

E’ un profilo che difficilmente fa le cose fuori dagli schemi soprattutto quando deve portare risultati (o anche quando semplicemente vuole dimostrare di poterlo fare con grande efficienza). E’ bravo a rendere ma non è quello con più energia.

Gemelli

Altro segno “schematico” nel comportamento ma più naturale, la nota quanto spesso discussa natura quasi “bipolare” del Gemelli è croce e delizia per chi è solito convivere o comunque costretti ad avere a che fare con il segno che è molto bravo a passare caratterialmente tra la parte razionale ed irrazionale.

Insomma il Gemelli è naturalmente portato a manifestare la propria energia in modo estremamente fluida. Il “problema” è quando il profilo risulta essere consapevole di essere influente, un “capo” Gemelli è molto spesso difficile da sostenere a lungo.

Bilancia

Bilancia è quello più posato, analizzando tutti e 12 i segni. Ma raramente appare davvero affaticato fisicamente o mentalmente, perchè alla base c’è una continua forma di autoperfezionamento, al tempo stesso, a dire il vero Bilancia sfrutta la capacità di isolarsi molto bene.

Questo però impatta sulla propria salute: per mantenersi attivo infatti il Bilancia deve mettere da parte numerose altre attività tra cui anche quelle di svago, condizione che lo porta a stressarsi molto.