Oroscopo Branko domani – venerdì 5 febbraio 2021 – Previsioni segno per segno

Oroscopo di Branko per domani venerdì 5 febbraio. La settimana sta arrivando al capolinea ed eccoci alle porte di un nuovo weekend. Cosa avranno in serbo i pianeti per i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarai assalito dal seguente quesito: andare avanti o fermarsi? Con stelle come queste d’ora in avanti la tua strada sarà in discesa, la risposta verrà da sé. Ma non dovrai andare avanti da solo: ricordati che nessun uomo è un’isola.

Toro

La Luna in opposizione ti provocherà una profonda stanchezza. Ti converrebbe evitare gli strapazzi, rimandare gli impegni più gravosi a una giornata successiva e limitarsi a fare lo stretto necessario.

Gemelli

Domani venerdì 5 febbraio 2021 è probabile che sarai indaffarato a risolvere un piccolo intoppo burocratico. Nulla di cui preoccuparsi, perché Giove in ottima posizione renderà ogni situazione risolvibile.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani una bellissima Luna potrebbe aiutarti a raggiungere una profonda intimità con qualcuno. Perfino chi ha iniziato una storia per scherzo, potrà vedere l’intesa crescere rapidamente.

Leone

Nel corso di questo venerdì potresti incappare in un imprevisto spiacevole, una spesa inattesa, forse legata alla tua abitazione. Del resto stai vivendo giornate piuttosto complicate che richiedono pazienza e buonsenso.

Vergine

Si preannuncia una giornata particolarmente promettente. Nelle prossime ore, infatti, potresti ricevere una notizia tanto inattesa quanto positiva, un’email che potrebbe cambiare in meglio una situazione.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani le stelle faciliteranno le trattative immobiliari. Se da tempo stai prendendo in considerazione l’eventualità di comprare una casa, potrai muovere i primi passi nelle prossime ore.

Scorpione

La Luna nel tuo segno ti metterà con le spalle al muro. Nel corso di questa giornata dovrai prendere una decisione importante: seguire la ragione o il sentimento? Non dovrai per forza di cosa rispondere nell’immediato!

Sagittario

Nei prossimi giorni potresti imbatterti in un incontro speciale. E non sarà necessariamente con qualcuno di nuovo, sconosciuto. Potrebbe trattarsi di una persona che conosci da tempo. Un’amicizia potrebbe prendere una strada più intima.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko domani saranno favoriti i commercianti, i promotori finanziari, gli assicuratori, tutti coloro che operano nel campo degli investimenti e della finanza. Favoriti anche i fotografi, i modelli, i grafici e gli impresari.

Acquario

Domani servirà particolare prudenza, perché potresti subire qualche attacco da parte di rivali particolarmente aggressivi. Se così fosse, occorrerà armarsi di astuzia, pazienza e di una strategia efficace.

Pesci

Domani, complice anche una splendida Luna, i Pesci più giovani potrebbero ricevere una notizia positiva. Nelle prossime ore scopriranno di essere stati selezionati per un Master o uno stage che desideravano fare da tempo..