Oroscopo Paolo Fox oggi – giovedì 4 febbraio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Oroscopo di Paolo Fox per oggi giovedì 4 febbraio 2021. Un nuovo giovedì è appena iniziato. Cosa riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per oggi rivolto a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi comincerà la tua vera e propria rimonta sotto ogni punto di vista, anche quello sentimentale, se solo lo vorrai. La primavera offrirà belle novità a tutti gli Ariete! Anche le situazioni rimaste in stallo per molto tempo potranno risolversi.

Toro

Oggi giovedì 4 febbraio 2021 sarai piuttosto sottotono. Tra pensieri, preoccupazioni per il futuro e una stanchezza accumulata nel tempo, non ti sentirai in piena forma. Qualcuno avrà bisogno di starsene per i fatti suoi e meditare sulla sua condizione attuale.

Gemelli

Ritroverai la smania di fare, di progettare il tuo domani. Nel corso della giornata potrebbe venirti un’idea molto interessante, una di quelle idee che ti potrebbe regalare grandi soddisfazioni in futuro! Se avrai voglia di metterti in gioco, anche l’amore potrà ritornare in primo piano.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox oggi potrai contare sul supporto di una Luna in ottimo aspetto. Dovresti sfruttarla al meglio, ritagliando uno spazio per l’amore. Occhio, però, a non infilarti in relazioni complicate già in partenza! Anche il lavoro potrà riprendere quota a poco a poco.

Leone

Continui a vivere giornate di grandi lotte. Tu, però, dovresti imparare a fare un passo indietro, non assecondare il tuo orgoglio, ma prediligere la tranquillità. Pensa a quello che desideri davvero e non a vincere ogni sfida! In amore servirà particolare cautela.

Vergine

Oggi potresti sentirti un po’ confuso o, peggio ancora, preoccupato per il tuo lavoro e i soldi. Dovrai avere grande prudenza, sia giovedì che venerdì! In realtà non stai avendo stelle contrarie, ma dovrai rimboccarti le maniche e tornare in pista come un tempo. In amore sembri piuttosto distratto.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovrai cominciare a muoverti, a esporti, nonostante le difficoltà. Le stelle saranno dalla tua parte e non approfittarne in pieno, sarebbe un vero peccato. Febbraio sarà un mese che potrà offrire occasioni d’oro, sia in amore sia nel lavoro, ma tu dovrai fare il primo passo.

Scorpione

Sarai colto da un po’ di stanchezza, ma sarà normale! Da giorni ti trascini preoccupazioni, timori riguardo il tuo futuro. Purtroppo, però per ottenere le garanzie di cui avresti bisogno, dovrai aspettare la fine di maggio. Per il momento evita di strafare e conserva la tua energia.

Sagittario

Oggi potrai cominciare a riguadagnare terreno, in ogni ambito della tua vita. Finalmente e stai riacquistando la voglia di dire la tua, di confrontarti con gli altri, di provare nuove emozioni. Nelle prossime 24 ore ci sarà chi s’imbatterà in un incontro speciale. Per gli altri arriverà comunque l’opportunità di sbloccare situazioni rimaste in sospeso.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovresti cercare nuove collaborazioni, allargare la tua rete di contatti, accaparrarti alleanze per ottenere risultati vincenti. Finalmente hai le idee molto più chiare sul da farsi e non ti lasci trasportare dagli eventi come facevi un tempo.

Acquario

Da giorni stai accumulando una grossa dose di energia che avrà il suo piccolo intorno al 10 febbraio. D’ora in avanti dovrai impegnarti per gestirla al meglio, orientarla verso un obiettivo concreto, importante e fuori dall’ordinario, altrimenti ti si ritorcerà contro. Se usata bene, ti permetterà di rivoluzionare la tua vita intera!

Pesci

Potresti accusare un piccolo calo fisico, ma da fine febbraio l’ritroverai lo smalto di un tempo. Ti aspettano alcuni mesi in cui dovrai rimetterti in moto, ritrovare la grinta di sempre, anche se per ottenere le soddisfazioni che desideri, bisognerà aspettare la fine di maggio.