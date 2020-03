Oroscopo Branko domani giovedì 5 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci arrivati all’oroscopo di Branko per domani giovedì 5 marzo 2020. Quali segni zodiacali saranno favoriti dalle stelle domani e chi, invece, si scontrerà con delle opposizioni planetarie? Scopriamo insieme cosa dicono le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Sagittario

Le previsioni astrali di Branko vi consigliano di prestare attenzione alla vostra alimentazione. Il passaggio di Venere in Toro potrebbe suscitarvi una gran voglia di cibi conditi e di zuccheri. Se vi sentite stressati dalle troppe responsabilità, è il caso di delegare alcune questioni a persone di fiducia.

Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Capricorno

Avete un oroscopo bellissimo dalla vostra. Venere vi sostiene nei sentimenti. Le coppie che hanno vissuto dei contrasti, troveranno adesso maggiore serenità. I cuori solitari, invece, se non si chiuderanno a riccio, potranno fare nuovi interessanti conoscenze.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Acquario

I nati in Acquario potrebbe soffrire di qualche malumore, a causa di una Venere un po’ capricciosa. Qualcuno forse avrà voglia di nuovi contatti. Il popolare astrologo istriano vi consiglia di fare molta attenzione agli incontri particolarmente audaci.

Oroscopo Branko per domani giovedì 5 marzo 2020: Pesci

L’influsso benevolo di Venere proteggerà la vostra vita sentimentale. Domani giovedì 5 marzo 2020 sarete circondati dagli affetti come non mai. Chi è coinvolto in una relazione conflittuale, potrà valersi delle prossime ore per chiarire con il partner.