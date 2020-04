Stasera in TV -Programmazione Mediaset- Mercoledì 8 Aprile 2020

Bentrovati con la nostra rubrica Stasera in TV, che in questo periodo di quarantena ha l’arduo compito di facilitarvi a scegliere cosa guardare in TV la sera, con la propria famiglia. Ecco a voi la programmazione Mediaset di mercoledì 8 aprile.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 8 Aprile

Su Rete4 alle 21.20 andrà in onda uno speciale di Stasera Italia, programma dedicato alla politica e all’attualitá, condotto da Barbara Palombelli. Canale5 trasmetterà la tanto attesa finale del Grande Fratello VIP, che si conclude con due settimane di anticipo, causa coronavirus. Tutti gli ex coinquilini dei finalisti saranno in collegamento dalle loro abitazioni e non solo: anche al pubblico è stata data la possibilità di partecipare alla finale. Bisogna inviare un’Instagram Stories mentre si fa un applauso, taggare la pagina del Grande Fratello social.

Programmazione TV – Italia1 – 8 Aprile

Serata movimenta su Italia1, con il film d’azione Brick Mansions, con il compianto Paul Walker.A Detroit, in un futuro prossimo, il sindaco desidera sbarazzarsi del ghetto chiamato Brick Mansions, controllato da Tremaine (RZA), il piu’ potente signore della guerra della citta’. Lino (David Belle), virtuoso ex galeotto, e’ determinato nel voler porre fine allo strapotere di Tremaine

Programmazione TV – La5 &a Canale 20 – 8 Aprile

La5 trasmetterà alle 21.20 il film Il Club Degli Imperatori, in cui uno stimato professore di un college, cerca, oltre che a insegnare la propria materia, di forgiare il carattere dei ragazzi che saranno la classe dirigente prossima futura. Su Canale20 torna la serie TV Lucifer, con gli episodi 21 e 22 della terza stagione.