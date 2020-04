Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 10 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

By

Eccoci con l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 10 aprile 2020. Siamo alle porte del weekend di Pasqua: come lo passeranno i segni zodiacali? Ariete al top, mentre il Toro e il Cancro sono un po’ giù di corda. Devono ritrovare maggior fiducia i Gemelli. Di seguito, le anticipazioni astrologiche per questi segni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 10 aprile 2020: Ariete

Hai davanti a te una Pasqua che promette bene. Domenica, poi, la Luna diventerà favorevole e ti regalerà maggiore energia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da domani emergerà in te nuovo entusiasmo per il futuro. Forse qualcuno più intraprendente sta già gettando le basi per il suo prossimo progetto lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 10 aprile 2020: Toro

In questo momento dovrai avere molta la pazienza. L’astrologo romano Paolo Fox è chiaro al riguardo: un imprevisto lungo la tua strada ti ha innervosito parecchio. Da più di un giorno non riesci a trovare la serenità. Questa Luna opposta, inoltre, ti impone una maggiore cura della tua forma fisica. Evita gli eccessi!

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 10 aprile 2020: Gemelli

Hai passato un periodo davvero critico. Secondo l’oroscopo di paolo Fox, domani, venerdì 10 aprile, dovrai sforzarti di recuperare quell’entusiasmo che caratterizza il tuo segno. Soltanto due mesi fa non trovavi la soluzione ai problemi che ti tormentavano e ora la tua condizione è molto migliorata! Saturno in buon aspetto, poi, ti invita a immergerti in nuovi progetti con fiducia.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 10 aprile 2020: Cancro

Hai avuto una settimana di sali e scendi emotivo enorme. I giorni scorsi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sono stati piuttosto sottotono. Domani 10 aprile, invece, recupererai un po’ di forza interiore. Coraggio!