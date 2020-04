Bollettino Lombardia – Conferenza Stampa Gallera – 11 Aprile 2020

By

Coronavirus Lombardia – 11 Aprile. Torna ancora a parlare l’assessore Giulio Gallera e lo fa alle 16:30 per informare i cittadini su quanto sta accadendo in Lombardia per l’emergenza coronavirus.

Intanto proprio la Regione ha confermato la chiusura delle attività che proprio ieri Conte ha detto potessero aprire. Questo significa dunque che la Regione sta provando in tutti i modi a combattere questa emergenza.

Bollettino Coronavirus Lombardia 11 Aprile 2020

Secondo gli ultimi dati in Lombardia sono attualmente positivi in 56.048 e l’incremento delle ultime 24 ore era stato di 1.246. Erano diminuiti i pazienti in terapia intensiva che adesso sono 1202.

I morti per coronavirus sono invece 10.238 con un aumento di 216 nelle ultime 24 ore. A breve sarà inserito qui sotto il bollettino di oggi, 11 Aprile 2020.

Diretta Conferenza Stampa Gallera 11 Aprile 2020

Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, anche oggi si svolgerà la conferenza stampa di Giulio Gallera che informerà i cittadini sull’emergenza coronavirus in Lombardia. La diretta avrà inizio intorno alle ore 16:30 e potrete vederla direttamente su www.giornal.it o qui sotto.