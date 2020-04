Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 19 Aprile 2020

Buongiorno e buona domenica a tutti i lettori della nostra rubrica Stasera in TV. Andiamo a vedere insieme, la programmazione Mediaset dei maggiori canali di questa sera, domenica 19 aprile.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 19 Aprile

Grande appuntamento su Rete4, con la storica pellicola del 2015 “The Legend of Zorro”, con protagonisti Antonio Banderas e Chaterine Zeta Jones.Nella California del 1850, Don Alejandro De La Vega (Antonio Banderas) e’ sposato con Elena (Catherine Zeta-Jones) e hanno un bambino di 10 anni al quale non hanno mai rivelato l’identita’ segreta del padre, Zorro.Costretto il piu’ delle volte lontano da casa per i molti impegni, l’eroe mascherato deve pure affrontare le lamentele della moglie che lo vorrebbe piu’ vicino alla famiglia.Su Canale5,alle 21.20 ci sarà il solito appuntamento domenicale con Barbara D’Urso e il suo programma “Live non é la D’Urso”.

Programmazione TV – Italia1 -19 Aprile

Risate assicurate su Italia1, con la famosa commedia americana “Ti presento i miei”.Infermiere di Chigago si appresta a convolare a nozze con la bella e adorabile Pam. Prima però deve conoscere la sua famiglia.

Programmazione TV – La5 & Canale20 – 19 Aprile

Su La5, alle 21.20 andrà in onda la commedia romantica “Ossessione Matrimonio”,con Darrin Brook (Wyatt Spencer in Beautiful). Tucker, in procinto di sposarsi, e’ improvvisamente ossessionato dalla dettagliata pianificazione del matrimonio. Parenti e amici non lo riconosceranno piu’.Mentre su Canale20,serata piena di adrenalina con il film d’azione “Run all Night – Una Notte per Sopravvivere”,con protagonista Liam Neeson.