Leonardo Mazzarotto è Matteo – La scheda – La Compagnia del Cigno

Leonardo Mazzarotto è Matteo ne La Compagnia del Cigno, la fortunata fiction che ritornerà su Rai 2 a partire da questa sera. Il giovane attore è forse sconosciuto agli occhi dei telespettatori, anche se è riuscito a conquistare la fama proprio grazie a questo ruolo. Tra l’altro molto affine alla sua vita privata, visto che suona il violino anche nella realtà.

Il suo Matteo però è un ragazzo schivo, cupo, che gestisce con difficoltà il dolore. Il personaggio di Daniele Mazzarotto infatti ha perso la madre tempo prima a causa del terremoto di Amatrice. Sarà la preside del Conservatorio a volerlo in istituto per via delle sue abilità nella musica, ma il ragazzo dovrà fare i conti con il Direttore d’orchestra.

Leonardo Mazzarotto – Età, fidanzata e Instagram

Leonardo Mazzarotto è nato il 9 dicembre del 1998 a Roma e ha iniziato a scrivere poesie all’età di sei anni. Adesso ne ha 22, ma grazie al suo talento ha conquistato posizioni interessanti in molteplici premi letterari. Dopo essersi approcciato al violino, è stato scelto per l’Orchestra Giovanile dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e si è esibito in diverse città italiane. Lo strumento fa parte della sua vita anche oggi, come scopriamo dal suo profilo Instagram, mentre la fiction rappresenta il suo debutto come attore. Riguardo alla fidanzata ha rivelato a Grand Hotel alcuni dettagli.

Non è un caso che molti musicisti considerino il violino come una fidanzata, alla quale devi votarti completamente, se non vuoi perderla […]. inora lo studio non mi ha lasciato molto tempo per l’amore. Cercherò di recuperare”.

Leonardo Mazzarotto è Matteo – Il personaggio

Leonardo Mazzarotto e Matteo fanno il debutto in grande stile fin dalla premiere. Il ragazzo infatti raggiunge Milano spinto dal padre, che vuole vederlo inseguire il suo sogno di diventare un musicista affermato. Matteo però non è mai stato abituato a seguire un’orchestra e per questo entrerà subito in conflitto con Marioni. Il Maestro tuttavia gli permetterà in qualche modo di stringere un forte legame con altri sei ragazzi del Conservatorio.

I suoi compagni di studi infatti riceveranno l’incarico di aiutarlo a recuperare il tempo perduto, ma avranno modo di insegnargli qualcosa di diverso. Rosario infatti intuirà subito che Matteo ha bisogno di scaricare lo stress legato alle lezioni e gli consiglierà di seguire il suo stesso metodo, ovvero suonare alla batteria. Sara invece, con il suo fare cinico, lo aiuterà a diventare più forte, ma sarà Barbara a rubargli il cuore. Anche se poi in realtà scoprirà che è Sofia a regalargli emozioni speciali.