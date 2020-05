Ermal Meta – Tutto su di lui – Età, fidanzata, Instagram

Ermal Meta è sempre un pozzo di sorprese e a poche ore dal suo arrivo al Concerto Primo Maggio 2020 ha deciso di fare una grande sorpresa a tutti i fan. Ha pubblicato la canzone Finirà bene, un augurio di speranza che giunge dopo due anni di silenzio musicale. “Non credevo che avrei pubblicato adesso una canzone scritta a gennaio“, ha scritto sui social, “ma volevo che desse a voi la stessa sensazione che dà a me. Speranza. Il resto si vedrà“.

Ermal Meta sa cogliere l’attimo e il titolo del suo nuovo brano di certo calza a pennello con l’emergenza sanitaria ancora in corso. Intanto i fan sono già a caccia di qualsiasi notizia su di lui: che cosa sappiamo del cantautore di origine albanese?

Ermal Meta – Età e fidanzata

Ermal Meta è nato a Fier il 20 aprile del 1981 e si è trasferito a Bari con la madre e i fratelli quando aveva solo 13 anni. Un modo per prendere in via definitiva le distanze dal padre, spesso definito dallo stesso artista come un uomo violento. Basti ricordare due dei suoi brani: Lettera a mio padre e Vietato morire, in cui racconta di come il genitore sia stato spesso assente e crudele negli attimi in cui era al suo fianco.

Per quanto riguarda la fidanzata, Ermal Meta ha avuto una relazione di nove anni e mezzo con Silvia Notargiacomo, ma è finito tutto nel 2018. Come aveva anticipato a Vanity Fair in quel periodo, l’artista ha preferito non rivelare mai i motivi della loro rottura e ha sottolineato concentrarsi sulla sua musica. Per questo motivo è rimasto in silenzio per due anni. In questi giorni però è spuntata una nuova fidanzata al suo fianco. Il settimanale Oggi è stato il primo a parlare di una certa Monia, una ragazza che lavora nelle Pubbliche Relazioni e di cui non sappiamo ancora nulla.

Ermal Meta – Come seguirlo sui social

Ermal Meta ama condividere tutto della sua vita privata e artistica con i fan. O quasi, visto che quando si parla di sentimenti sa come mettere tutto a tacere. Su Facebook Ermal appare molto serioso e più che concentrato sui post che riguardano il suo lavoro. Su altre piattaforme però entra un po’ più nel personale. In questo periodo di quarantena, il cantautore infatti ha condiviso in particolare su Instagram diverse foto dei piatti cucinati con le sue stesse mani. Sembra proprio che la pizza gli riesca molto bene e a giudicare dalla grandezza delle ultime teglie, possiamo dare per scontato che non l’abbia divorata da solo.