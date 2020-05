Maria De Filippi sorprese inaspettate

Maria De Filippi torna in studio pronta a proporre nuovamente il classico Uomini e Donne insieme a tutti gli opinionisti, tronisti e corteggiatore ma soprattutto con entrambi i parterre over. La giornata di domani infatti, darà il via al classico programma all’interno dello studio di Cinecittà ma con un grandissimo particolare: Le registrazioni saranno senza pubblico.

Nonostante la tantissima voglia di tornare alla normalità, Maria De Filippi inizia la sua Fase 2 con tantissime sorprese inaspettate, pronta a stupire con parecchi colpi di scena i telespettatori a casa. La conduttrice infatti, tiene in serbo per lei la sua carta vincente, Gemma Galgani. La dama dovrà durante le registrazioni future, incontrare il suo cavaliere misterioso conosciuto tramite le parole durante il nuovo format.

Le aspettative per la puntata di domani sono altissime sul web ma nessuno ancora sa cosa e soprattutto quale dei due troni andrà in onda per primo.

Il trono classico infatti, è andato avanti solamente per Giovanna Abate che ha avuto la possibilità di partecipare anche lei al nuovo format abitando vicino agli studi di Cinecittà.

Gli altri tre tronisti rimasti invece, Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro non vedono le loro corteggiatrici e i loro corteggiatori ormai da più di un mese, pronti anche loro a continuare le conoscenze iniziate mesi fa.

La conduttrice infatti è pronta a portare i tronisti a una scelta prima dell’inizio dell’estate e del termine del programma, quali sorprese ci aspetteranno?

Maria De Filippi ha grandissime sorprese anche per quanto riguarda il trono over dove, le vicende di entrambi i parterre hanno tenuto incollati allo schermo tutti i telespettatori a casa.

Sembra infatti che, il trono over venga seguito da molte più persone rispetto al trono classico che, ormai da diversi mesi risulta monotono e senza entusiasmo.

Il nuovo format infatti, doveva essere per Maria De Filippi un modo per intrattenere anche durante la quarantena i suoi telespettatori che, durante questi mesi difficili si sono trovati chiusi in casa. La conduttrice ha così voluto trovare un modo per “spensierare” le tantissime persone che seguono Uomini e Donne anche con un format diverso e innovativo.