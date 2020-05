Chi è Giulia, la figlia di Roby Facchinetti dei Pooh?

Giulia Facchinetti è figlia di Roby, tastierista dei Pooh (di cui stasera si celebrano i 50 anni di carriera). Scopriamo qualcosa su di lei.

Giulia Facchinetti – Quando è Nata

Giulia Facchinetti è nata nel 1991. Suo padre, come già ricordato, è il celebre Roby. La madre, invece, è Giovanna Lorenzi, seconda moglie del musicista.

Carriera

Giulia Facchinetti si è laureata alla Bocconi in International Economics, Management and Finance. SUccessivamente, ha frequentato un master in management internazionale. Dopo un’esperienza in Gewiss, ha fatto il grande salto e, con l’allora fidanzato e oggi marito Juri Ambrosioni, ha aperto a Bergamo Wellness Boutique, una palestra privata su modello di strutture di successo in USA.

L’idea è nata dopo un’estate in giro per gli Stati Uniti a studiare i centri benessere di moda oltreoceano e si è concretizzata in un progetto di lusso, uno spazio di piccole dimensioni dove i frequentatori sono coccolati proprio come in una boutique.

Vita privata

Come sopra ricordato, Giulia Facchinetti è sposata con Juri Ambrosioni. Classe 1983, è cintura nera di krav maga e coach di arti marziali. La coppia oltre alla palestra condivide anche un altro business: la figlia di Roby Facchinetti dei Pooh e il marito sono proprietari pure di un bar.

Concludiamo ricordando che la figlia del tastierista del gruppo di Piccola Ketty, presente su Instgram come @giuliafacchinetti, ha due bimbi: Lorenzo e Alessandro. La famiglia Facchinetti – Ambrosioni comprende anche il cane Murph.