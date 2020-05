By

Tina Cipollari sminuisce Giovanna Abate e racconta cosa pensa di lei durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni senza mezza misure. Quali sono state le sue parole?

L’opinionista ormai volto conosciuto e protagonista delle tantissime discussione che avvengono all’interno di Uomini e Donne, si mostra sempre più spinosa e difficile da “catturare”. Sono pochi infatti i tronisti, i corteggiatori e i volti del trono over che riescono a entrare nelle sue grazie così da evitarsi commenti cattivi e accuse mirate.

Durante il trono di Giulio Raselli, Giovanna Abate è stata più e più volte accusata dalla stessa opinionista di essere una ragazza troppo pesante ma soprattutto che non scende mai a compromessi. Le tantissime discussioni, hanno portato le due donne a non sopportarsi fino a quando, il nuovo format sembrerebbe aver cambiato le carte in tavola.

Tina Cipollari sminuisce Giovanna Abate

Il percorso di Giovanna come corteggiatrice ancor prima di essere tronista, è stato molto pesante. L’Abate infatti, sempre arrabbiata e pronta a dare contro a Raselli, si è vista attaccata più e più volte dall’opinionista che, è arrivata anche al punto di criticarla per i suoi comportamenti da “prima donna”.

Tina Cipollari sminuisce così per tutto l’arco di Uomini e Donne la tronista fino a quando, non ha imparato a conoscerla meglio all’interno del nuovo format. Giovanna Abate insieme a Gemma Galgani ha avuto la fortuna di poter partecipare al nuovo format che Maria De Filippi ha creato durante la quarantena, potendo così conoscere nuovi corteggiatori.

Lo scopo del format è stato quello di conoscere nuovi corteggiatori attraverso le sole parole, scoprendo così lati del carattere che non sarebbero mai usciti. L’opinionista così, durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, si lascia andare su quello che ora come ora pensa di Giovanna.

Giovanna Abate prima donna

L’opinionista di Uomini e Donne racconta così come è cambiato il giudizio che aveva nei confronti della tronista: “All’inizio ci siamo dovuti fermare anche noi ma abbiamo trovato una formula per ricominciare con questa versione molto divertente del corteggiamento virtuale. Questa novità l’ha proprio cambiata. All’inizio non mi andava a genio, mi pareva avesse un po’ troppe pretese. Ora la vedo sempre un po’ capricciosa, ma mai banale, è una persona vera”.

Che il nuovo format abbia fatto bene a Giovanna Abate sembra molto evidente ma non ha cambiato sicuramente il carattere peperino dell’opinionista invece.