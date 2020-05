I complottisti del Covid-19 – Il 5G è pericoloso? – Video – Le iene

I complottisti del Covid-19 hanno già fatto sentire la loro voce: non mancano le teorie cospirative anche in fatto di Coronavirus, al centro di un’inchiesta de Le Iene di stasera. A parlare in particolare è Rosario Marcianò, noto alle pagine di cronaca per la sua teoria sulle scie chimiche e il loro anonimato.

Non mancano però anche Il Corvo e tutte le altre persone che preferiscono nascondere il proprio volto per diffondere le loro idee. Quale sarebbe quindi la verità? Il 5G sembra il più gettonato: sarebbe questa la vera causa delle ultime azioni del governo.

I Complottisti del Covid-19 – Le Iene

Marcianò ne è convinto: a Le Iene spiega che il governo starebbe insabbiando con la scusa del Coronavirus la verità su quanto sta accadendo. In particolare la diffusione del 5G sul territorio nazionale, in grado di usare alte frequenze. La professoressa Patrizia Caraveo sottolinea però che c’è una differenza fra le frequenze del microonde, in grado di cuocere le pietanze, e il 5G. Entrambi prevedono l’impiego di energia, ma nel caso del 5G si usa un voltaggio inferiore. Persino del WiFi.

I complottisti del Covid-19 però non riguardano solo il nostro Paese, ma tutto il mondo. David Icke, noto complottista britannico, ha già raccolto le folle sulle piattaforme social. Sembra tra l’altro che sia d’accordo con Marcianò, ovvero che il Coronavirus in realtà non esisterebbe. “Se tu vai a guardare le mappe dei contagi e quelle del 5G, scopri che sono sovrapponibili”, dice Marcianò. Una teoria che si può smontare facilmente visto che l’Iran e la Sardegna, dove ci sono casi del virus, non sono presenti le famose antenne.

La professoressa Francesca Dominici di Harvard sottolinea che il Covid-19 attacca gli stessi organi colpiti dalle polveri sottili. Una parte della ricerca si sta concentrando quindi su questo dettaglio, che potrebbe spiegare come mai il virus si sia diffuso maggiormente nelle grandi città. Puoi rivedere il video de Le Iene sui complottisti del Covid-19 su Mediaset Play.