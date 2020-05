Giovanna Abate durante la puntata di oggi si è trovata spalle al muro dopo tutte le offese lanciate dal suo ex corteggiatore Sammy Hassan. Tra i due infatti, sembra non essere del tutto chiuso il chiarimento avvenuto diverse settimane fa, cosa hanno ancora da dirsi?

La puntata di oggi ha visto terminare la sfilata che il parterre femminile over ha regalato ai cavalieri del trono over per poi passare al centro dello studio nuovamente su Giovanna Abate. La tronista infatti, deve ancora risolvere alcune situazioni con il suo ex corteggiatore che si scaglia in maniera aggressiva contro di lei.

Giovanna Abate maleducata e insensibile

Sammy Hassan torna in video chiamata direttamente all’interno dello studio dopo aver mostrato un video messaggio direttamente alla tronista.

Durante i giorni passati, dopo la chiusura definitiva della loro conoscenza, il corteggiatore si è mostrato arrabbiato e adirato, scagliandosi contro Giovanna.

Sammy critica con parole pesantissime la Giovanna Abate, definendola una maleducata, insensibile ma soprattutto che nella vita non sa cosa vuol dire essere mamma e avere una separazione alle spalle. Le critiche ricevute dal corteggiatore, hanno trasformato la tronista in una vera e propria iena.

Questo, ha scatenato tra di loro una guerra a suon di critiche e offese che ha caratterizzato l’intera puntata. L’ex corteggiatore si è mostrato visibilmente nervoso e arrabbiato, stufo di passare sempre per il classico ragazzo che non si interessa di Giovanna e era in studio solamente per le telecamere.

Il chiarimento tra Giovanna e Sammy

La discussione durante la puntata di oggi è degenerata al tal punto da arrivare a parole pesanti che nessuno in studio di aspettava di sentire. Sammy infatti, in un momento di grandissima rabbia, è arrivato al punto di chiedere a Maria De Filippi il trono senza troppi giri di parole, lasciando Giovanna sconvolta.

Grazie a Gianni Sperti però, tra la tronista e il suo ex corteggiatore sembra essere tornato un piccolo spiraglio di sereno, decidendo finalmente di chiarire senza le telecamere.

La padrona di casa infatti ha invitato in studio Sammy, pronto così a raccontare quello che succederà durante il loro confronto, così da capire realmente le sue intenzioni quali sono.

Sembra che Giovanna, nonostante le tantissime accuse e i tantissimi insulti, sia ancora una volta pronta a perdonare Sammy. Questa scelta porterà il proseguire del loro rapporto da dove si era interrotto settimane?