Anticipazioni Il Segreto – Trama puntata 8 maggio 2020

Il Segreto ritorna con una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 del 8 maggio 2020. Le anticipazioni ci parlano di Rosa e Adolfo. Nonostante sia stata messa in guardia dalla sorella, la ragazza ha intenzione di proseguire la sua conoscenza con il figlio della Marchesa. Peccato che dovrà fare i conti con don Ignacio. Come andrà a finire la storia d’amore fra i due protagonisti?

Inigo invece continua a fare delle pressioni a Isabel perchè accetti le richieste dei minatori. La miniera non è sicura e teme che presto succederà qualcosa di grave. Non è l’unico a pensarla in questo modo, ma sembra proprio che dovrà affrontare un nuovo muro. Le anticipazioni de Il Segreto ci svelano infatti che la Marchesa ancora una volta deciderà di proseguire per la sua strada.

Il Segreto anticipazioni – Puntata 8 maggio

Nelle anticipazioni precedenti, Il Segreto ci ha svelato che Adolfo nutre dell’interesse sia per Rosa sia per Marta. ha scelto però di chiedere alla prima di accompagnarlo alla Puebla, per assistere ad un’opera teatrale. Rosa ha accettato di uscire con Adolfo e fra loro le cose sembrano procedere a gonfie vele. La loro uscita a teatro verrà scoperta presto però da don Ignacio, che senza giri di parole imporrà alla figlia di interrompere la loro conoscenza. Il padre è furioso: non intende accettare che Rosa continui a vedere il giovane de los Visos. Soprattutto perchè ha una cattiva reputazione in fatto di donne. Anche se in realtà Ignacio è più preoccupato dal legame che potrebbe presto unire la sua famiglia a quella della Marchesa.

Isabel invece è sempre più occupata su altri fronti e sembra non notare che cosa stia accadendo nella vita dei suoi figli. Presto però i due ragazzi decideranno di chiedere l’intervento di Francisca: per quale motivo? Senza considerare che la zia della Montenegro è sempre sulle tracce della matrona. Le anticipazioni de Il Segreto per ora ci rivelano solo che Manuela e Urrutia cercheranno di calmare Ignacio, sempre più deciso a ostacolare l’amore fra Adolfo e Rosa.