Chi è il marito di Jennifer Lawrence, protagonista di Hunger Games?

L’attrice Jennifer Lawrence, classe 1990, si è sposata lo scorso autunno con Cooke Maroney. Chi è l’uomo che, dopo una frequentazione molto breve, ha conquistato il suo cuore? Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Cooke Maroney – chi è il Marito di Jennifer Lawrence?

Classe 1985, Cooke Maroney ha alle spalle un percorso di studi in storia dell’arte presso la New York University. A differenza della moglie, non fa parte del mondo dello spettacolo. Il marito dell’attrice premio Oscar ha infatti messo a frutto il suo percorso universitario e, oggi come oggi, dirige una galleria d’arte a Manhattan, la Gladstone 64.

Esperto di collezionismo di opere d’arte, ha ereditato il suo amore per il settore dal padre, che si occupava invece di commercio e che ha lavorato anche per la celebre casa d’aste internazionale Christie’s.

Cresciuto in una fattoria del Vermont, Maroney ha incontrato la sua attuale moglie grazie alla complicità di Laura Simpson, migliore amica di lei che li ha fatti incontrare proprio con la speranza di veder nascere una nuova coppia.

I gossip in merito alle loro nozze hanno iniziato a serpeggiare quando la coppia è stato fotografata in un ristorante di New York. Negli scatti, si vedeva chiaramente un anello con brillante al dito della Lawrence.

Concludiamo ricordando che Cooke Maroney, che ha sposato l’attrice in un castello a Rhode Island alla presenza di Vip del calibro di Adele ed Emma Stone, non è presente su Instagram.