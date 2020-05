Pamela Barretta torna negli studio di Uomini e Donne è si dimostra una vera e propria investigatrice privata. La verità sulla storia d’amore tra lei e Enzo Capo torna finalmente a galla e lascia tutti molto perplessi.

La storia d’amore tra Pamela Barretta e Enzo Capo aveva appassionato sia lo studio di Uomini e Donne diversi mesi fa che i loro follower. Durata circa cinque mesi, la coppia si è ritrovata durante la puntata di oggi a mettere un punto di chiusura a tutto. Cosa è successo realmente?

Pamela Barretta si è mostrata fin da subito molto sincera sul suo profilo Instagram, spiegando a grandi linee la mancanza di rispetto ricevuta da parte sua ma quale è la reale motivazione?

Pamela Barretta investigatrice privata

In studio la ex dama ha spiegato di aver avuto alcuni sospetti nei confronti di Enzo già durante la vacanza alle Maldive, spiegato poi di aver trovato alcune like che l’ex cavaliere avrebbe lasciato a una ragazza molto più giovane di lui.

Questo ha scaturito nella coppia una vera e propria discussione che ha portato il loro rapporto a chiudersi definitivamente. Secondo la Pamela, Enzo si sarebbe comportato male mancandole di rispetto durante le varie litigate e le varie discussioni.

Enzo invece dalla sua parte, ha raccontato a Maria De Filippi di essere molto deluso dal comportamento della ex dama che, sembra un reale motivo ha mostrato una gelosia esagerata e quasi ingestibile. Durante la quarantena Barretta però, si è confidata con tutti i suoi follower accusando senza mezze misure di essere un “mezz’uomo” e che, si divertiva a scrivere a ragazze molto più piccole di lui.

Enzo Capo chiude definitivamente

Nonostante le tantissime accuse anche in studio durante la puntata andata in onda poco fa, Pamela è sembrata molto speranzosa in un riavvicinamento ma soprattutto in un chiarimento. La dama però, è rimasta molto delusa dallo scoprire che, Enzo non ha nessuna voglia di tornare con lei, chiudendo così definitivamente la loro storia d’amore.

Sono state inutili infatti le parole di Maria De Filippi e di Gianni Sperti che, in tutti i modi hanno cercato di riappacificare la coppia senza però un buon risultato.

Quello che ora tutti si chiedono però è se, il motivo della loro rottura sia solamente le parole troppo pesanti di Pamela o se dietro ci sia altro che non è stato detto?