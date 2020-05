Il Paradiso delle Signore – Riassunto e replica – Video 6 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore è ritornato nel primo pomeriggio di Rai 1 del 6 maggio 2020 con una puntata in replica. Subito dopo le nozze, Vittorio e Marta sono pronti per partire e vivere la loro Luna di miele. Qualcosa però va storto e poche ore prima della partenza vengono avvisati che il magazzino è stato derubato. Chi è stato? L’unica certezza è che Rocco è stato aggredito e che Tagliabue è scomparso.

Nicoletta invece è ancora divisa fra la madre, il marito e Riccardo. Silvia vorrebbe che la figlia dicesse addio al suo ex, ma sembra proprio che il giovane Guarnieri la stia riconquistando. Cesare tuttavia scoprirà tutto e non reagirà bene. Intanto, la presenza di Marcello a casa di Angela viene scoperta da una delle Veneri. Per saperne di più, continua a leggere il nostro riassunto de Il Paradiso delle Signore e scopri come rivedere la replica video in streaming.

Il Paradiso delle Signore – Riassunto 6 maggio

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle Signore abbiamo assistito alle nozze fra Vittorio e Marta. Adesso siamo alle prese con il loro primo giorno da sposati: i due sono sempre più felici e programmano l’imminente partenza per il viaggio di nozze. Anche Angelo e Marcello sono contenti di essersi ritrovati, anche se la ragazza si sente ancora in colpa perchè il fratello è finito in carcere anche a causa sua. Mentre la Molinari affronta il suo primo giorno di lavoro, Silvia riprende duramente la figlia a causa del suo ultimo incontro con Riccardo. Nicoletta difende l’ex fidanzato e giura che non lo rivedrà ancora, ma poi se la prende con il figlio di Umberto e gli chiede di lasciarla in pace.

Accetta però che Riccardo l’accompagni a casa ancora una volta e Silvia li sorprende insieme. Nonostante le promesse alla sorella, Marcello rivede dei vecchi amici e annuncia di essere pronto a riprendere gli stessi e loschi affari. Quella sera, Cesare scopre che Riccardo ha accompagnato Nicoletta in ospedale e va su tutte le furie. Rocco invece viene obbligato dal capo magazziniere a fare degli straordinari, ma viene ferito da un ladro che ruba tutte le scorte. Per rivedere la replica de Il Paradiso delle Signore in video, accedi con i tuoi dati al sito di Raiplay.