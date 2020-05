Giovanna Abate lo cerca ancora | Ritorno tanto atteso a Uomini e Donne

By

Giovanna Abate lo cerca ancora e nelle registrazioni di Uomini e Donne, torna davanti a lui.

Il ritorno tanto atteso dai fan e dai telespettatori sembra essere sempre più reale, di chi stiamo parlando?

Il percorso sul torno di Giovanna Abate è iniziato un paio di mesi da e portato avanti dai due corteggiatori Sammy Hassan e Alessandro Graziani. A causa della quarantena i due ragazzi che non hanno potuto né sentire né vedere la tronista, si sono dimostrati molto poco presenti per le aspettative di Giovanna.

Questi gesti mancati da parte di entrambi, hanno portato la tronista ha riflettere e a prendere una decisione molto importante. Se con Sammy le cose stavano andando malissimo, la tronista ha comunque deciso di chiudere, convinta del suo poco interesse nei suoi confronti. Alessandro Graziani invece, è stato messo all’angolo perché a detta della tronista, il suo carattere troppo “docile” non rispecchiava quello che realmente cercava l’Abate.

Giovanna Abate lo cerca ancora

Durante la giornata di ieri, Alessandro Graziani si è mostrato in treno con addosso mascherina e guanti. Nonostante la direzione ignota, i suoi fan e i fan del programma hanno subito pensato a una registrazione durante i prossimi giorni.

Secondo i follower dell’ex corteggiatore, Giovanna non si è comportata bene nei confronti di Alessandro tanto da credere a un confronto faccia a faccia in studio.

Mantenendo la distanza di sicurezza infatti, i due potranno parlare e confrontarsi mettendo un punto alla loro conoscenza oppure riprenderla da dove si era interrotta.

Sul web però, sembra che molti stiano pensando che l’Alchimista sia in realtà lo stesso Alessandro. L’ex corteggiatore decide così di rispondere al dubbio una volta per tutte.

Alessandro Graziani è l’Alchimista?

La risposta dell’ex corteggiatore per il quale molti iniziavano ad associarlo all’Alchimista, non si è fatta attendere più di tanto. Alessandro a così voluto specificare di non essere lui il cavaliere misterioso a corteggiare Giovanna, lasciando tutti molto delusi.

La sua risposta infatti è stata molto chiara: “Non uso certi mezzucci, a me piace guardare in faccia, non nascondermi. Alla domanda che mi state facendo tutti”.

Questo a dimostrazione che Alessandro non è purtroppo il corteggiatore misterioso che, sta facendo perdere la testa alla tronista ormai da diverse settimane con le sole parole.