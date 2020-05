Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni 11 maggio 2020 – Trama puntata

Il Paradiso delle Signore è pronto per una nuova puntata in replica: cosa succederà nell’appuntamento di oggi, 11 maggio 2020? Umberto continua a non vedere di buon occhio il fatto che il figlio rilevi le sue quote del magazzino. Marcello invece finge con la sorella di essere uscito dai vecchi giri. In realtà ha già organizzato una nuova partita clandestina.

Ci saranno nuovi sviluppi anche sul fronte Nicoletta, sempre più sotto pressione. La ragazza non smette di pensare a Riccardo, ma evita di dirgli la verità sui suoi sentimenti. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore giocano anche a fare della Contessa: la donna riuscirà finalmente a conquistare Umberto.

Il Paradiso delle Signore – Anticipazioni puntata 11 maggio

Come abbiamo visto nell’episodio precedente, Il Paradiso delle Signore continua a puntare i riflettori su Nicoletta e il giovane Guarnieri. Nella puntata di oggi, Vittorio rivela a Cattaneo che presto Riccardo sarà il nuovo socio del magazzino. Il padre di Nicoletta non può che temere che l’equilibrio della figlia venga minacciato da questo nuovo evento. Rimasta da sola in casa, Silvia legge il diario della figlia e rimane sconvolta nell’apprendere la verità sui suoi sentimenti per Riccardo. Silvia non può credere ai suoi occhi e cerca subito una soluzione. Confida tutto ad Agnese e la donna le suggerisce di convincere Cesare a trasferirsi altrove con la famiglia. Solo così Nicoletta potrà allontanarsi da Riccardo.

Il piano della donna però non va a buon fine. Durante una chiacchierata con Cesare, Silvia prova a fargli capire che rimanere in città sarà un pericolo per il suo matrimonio. Il medico tuttavia sottolinea di non avere alcun timore di Riccardo. Nicoletta invece si lascia sfuggire con il suo ex di essere turbata dai suoi accordi con Vittorio e poi lo caccia dal magazzino. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano inoltre che la Contessa vivrà un momento di passione con Umberto. I due però decideranno di tenere nascosta la loro relazione. Intanto, Marcello organizza a casa della sorella una partita d’azzardo e viene scoperto. Puoi rivedere la replica in streaming della puntata direttamente su Raiplay.