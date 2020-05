Andrea Zelletta – Tutto su di Lui – Età, Altezza, Natalia Paragoni

Andrea Zelletta è un modello e influencer, conosciuto per la sua partecipazione a Uomini & Donne. Scopriamo qualcosa su di lui.

Età

Andrea Zelletta è nato il 2 luglio 1994. Ciò significa che la prossima estate compirà 26 anni.

Altezza

Andrea Zelletta è alto 1,78 e pesa 70 kg.

Carriera

Tronista nello studio del dating show di Maria De Filippi nella stagione 2018/2019, Andrea Zelletta era già famoso prima di Uomini & Donne. Il giovane tarantino, infatti, ha lavorato per diversi anni come modello, sfilando per marchi di primaria importanza come Armani e Dolce & Gabbana (basta sfogliare il suo profilo Instagram per trovare scatti di quel periodo).

Inoltre, Zelletta ha giocato a calcio in una squadra di serie D. Il giovane ha dovuto però interrompere la carriera di calciatore per via di un infortunio. Per prendersi cura del suo corpo, si è dedicato alla palestra.

Natalia Paragoni

Entrato nello studio di Maria De Filippi per sostituire Andrea Cerioli dopo la scelta di Arianna Cirrincione. Nel corso della sua esperienza come tronista, Andrea Zelletta ha avuto diverse corteggiatrice. Tra queste è possibile citare ovviamente Natalia Paragoni, ma anche la ballerina Klaudia Poznaska e Muriel Bassi.

Dopo le varie esterne, la sua scelta è caduta su Natalia Paragoni. I due hanno iniziato una storia d’amore che è parsa fin da subito all’insegna della passione. Seguitissimi sui social, sono stati recentemente vittima di uno scherzo da parte delle Iene, con lui che ha finto di averla tradita.