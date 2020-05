Il Segreto – Riassunto e replica – 12 maggio 2020

Il Segreto è andato in onda il 12 maggio 2020 con una nuova puntata, sempre nel pomeriggio di Canale 5. Isabel ha cercato di convincere ancora una volta Ignacio a stare dalla sua parte. I minatori potrebbero organizzare una nuova rivolta e la Marchesa ha bisogno di un alleato. Il suo piano però non va a buon fine e in più è costretta a mentire ancora una volta a Francisca, in merito alle terre che vorrebbe acquistare.

Il riassuntro de Il Segreto continua con Matias e Tomas. Il primo incolpa de los Visos di mettere a rischio la vita dei minatori. Il secondo invece lo incolpa di non tenere in considerazione Marcela e la bambina. Anche se eviterà di dirgli la verità sui suoi sentimenti.

Il Segreto – Riassunto 12 maggio

Come abbiamo visto nell’episodio precedente, Il Segreto ci mostra Isabel decisa a fare fronte comune con Ignacio. Crede che l’uomo stia pagando troppo i suoi operai e che in qualche modo sia proprio lui la causa delle sommosse dei suoi minatori. Ignacio tuttavia non intende scendere a compromessi, anche se si tratta di difendere gli interessi della classe patronale. Intanto, Tomas accusa Matias di aver abbandonato Marcela e la figlia. Castaneda lo attacca, ma Marcela arriva proprio in quel momento e li divide.

Mentre Manuela striglia le tre sorelle per la cena, Tomas rivela al fratello tutto ciò che è accaduto alla locanda. Incolpa Matias di non lasciargli la libertà di amare Marcela. Alla villa, Francisca inizia ad accusare le conseguenze della solitudine forzata. L’unico sollievo riguarda le visite della Marchesa, che le rivela di aver parlato con i proprietari delle terre che le interessano. Preoccupato per possibili sommosse, Mauricio convoca i de los Visos per assicurarsi che soddisfino le richieste dei minatori. Nel frattempo, Rosa chiede di nuovo alla sorella di portare una sua lettera ad Adolfo. Manuela però blocca Marta e le chiede di non incontrare il ragazzo. Dopo aver riflettuto a lungo, Isabel si presenta da Maqueda e gli chiede di uccidere Matias. Puoi rivedere il video della replica de Il Segreto su Mediaset Play.