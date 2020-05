Frasi sulla Famiglia – Le migliori della Giornata Internazionale della Famiglia

Frasi sulla Famiglia. La famiglia rappresenta un nucleo importante dove si apprendono valori e si cresce secondo alcune regole. È il primo nucleo nel quale ci troviamo coinvolti prima di iniziare a frequentare la società. Ha un valore davvero importantissimo che spesso viene sottovalutato.

La famiglia è il luogo in cui ci si sente protetti ed amati, è la radice del proprio essere. Per queste ragioni occorre tutelare la famiglia e garantire ad ogni bambino la possibilità di crescere serenamente in essa. È un valore che appartiene alla nostra società e tale deve restare per essere sempre un principio cardine e fondamentale del mondo in cui viviamo. Ecco per te alcune frasi sulla famiglia che abbiamo scelto per poterle condividere con chi desideri.

Frasi sulla Famiglia

• L’educazione è il grande motore dello Sviluppo personale e grazie a ciò che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di una grande nazione punto non ciò che ci viene dato ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo e ciò che distingue una persona dall’altra (Nelson Mandela)

• Una famiglia e un’accolita di persone, di età e di sesso diversi pesi ad occultare rigorosamente imbarazzanti segreti comuni (Christa Wolf)

• Perché una società vada bene si muova nel progresso nell’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliori, basta che ognuno faccia il proprio dovere. (Giovanni Falcone)

• E’ impossibile vincere la grande scommessa della vita senza correre dei rischi e le più grandi scommesse sono quelle relative alla casa e alla famiglia (Theodore Roosvelt)

• Eravamo una famiglia numerosa i miei fratelli andavano nello scagno, l’unica mia sorella frequento l’università per me non era il caso di parlarne. In molte famiglie esisteva il tacito accordo che il cadetto fosse dispensato dal tenere alto il buon nome della famiglia (Eugenio Montale)