Vivi e lascia vivere – Quinta puntata – Anticipazioni 21 maggio

Vivi e lascia vivere è pronto per la sua quinta puntata: appuntamento su Rai 1 nella prima serata del 21 maggio 2020. Che cosa succederà nella vita di Laura, ora che il mondo sembra esserle crollato addosso? Nell’episodio 9, i figli della Ruggero continuano ad essere furiosi nei confronti della donna. Giada poi ha deciso di chiudere i ponti con la madre e medita anche di escluderla in via definitiva dalla sua vita.

Nell’episodio 10, Toni viene accusato di omicidio e sembra che le prove contro di lui siano fin troppe. Intanto, Laura inizia ad avere dei problemi economici e l’attività aperta con le amiche sembra essere più che a rischio. Le anticipazioni di Vivi e lascia vivere ci svelano che questa volta potrebbe essere Renato ad aiutarla. Occhi puntati inoltre su Giovanni: il ragazzo rimarrà coinvolto in un incidente.

Vivi e lascia vivere – Anticipazioni quinta puntata

Come abbiamo visto nell’episodio precedente, Vivi e lascia vivere continua a seguire l’esistenza di Laura e della sua famiglia. Anche dopo la scoperta dei figli che il padre Renato in realtà non è morto. Nell’episodio 9, la tensione è ancora alle stelle: Giada (Silvia Mazzieri) non riesce a perdonare la madre e medita addirittura di escluderla dalla sua festa di laurea. Anche i due fratelli seguono la stessa linea. Giada intanto trova il modo di recuperare il rapporto con Luciano, il suo ex datore di lavoro picchiato dagli uomini di Toni (Massimo Ghini). Quest’ultimo invece rivelerà a Laura di voler sparire.

Nell’episodio 10, Laura (Elena Sofia Ricci) inizia ad avere delle difficoltà anche sul posto di lavoro. La sua attività commerciale sembra infatti non procedere come previsto ed è sull’orlo del fallimento. Renato però vince al gioco e tutto sembra mettersi a posto. Anche se il Ruggero potrebbe decidere di non aiutare la moglie a risolvere i debiti, nonostante sia lui la causa di tanti eventi. Nel frattempo, Toni finisce nel mirino delle autorità con l’accusa di omicidio. Le anticipazioni di Vivi e lascia vivere ci rivelano inoltre che Giovanni (Giampiero De Concilio) ha finalmente scoperto l’amore e tutto sembra procedere bene. Almeno fino a quando non verrà investito: chi è stato?