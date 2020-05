Il Paradiso delle Signore – Riassunto e replica – 14 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore è andato in onda nel pomeriggio di Rai 1 del 14 maggio 2020 con una puntata in replica. Nicoletta ha deciso di non accettare la corte di Riccardo. Il ragazzo si presenterà ancora una volta all’esterno della sua casa per convincerla a ripensarci e le sue parole avranno di nuovo effetto sulla giovane. Anche se la Cattaneo farà di tutto per resistere alle sue insistenze.

Intanto, Gabriella ritorna da Agnese per assicurarsi che accetti il lavoro al Paradiso. La donna però rifiuta: vuole rimanere a casa, anche nell’eventualità che il marito ritorni da un momento all’altro. Il riassunto de Il Paradiso delle Signore ci svela anche che Nicoletta alla fine cederà ai suoi sentimenti per Riccardo e lo incontrerà di nascosto al magazzino. La Contessa invece inizia a muovere i fili di una fitta trama per spingere Riccardo fra le braccia di Ludovica.

Il Paradiso delle Signore – Riassunto 14 maggio

Nel precedente episodio, Il Paradiso delle Signore ci ha confermato che la Cattaneo non è ancora del tutto convinta della sua relazione clandestina con Riccardo. Quest’ultimo però non ha intenzione di cedere e alla fine la spingerà a mentire alla sua famiglia. La Rossi invece è disperata e crolla a piangere, ma per fortuna Conti decide di aiutarla a convincere Agnese ad accettare il lavoro di modellista. Marta vorrebbe che l’incarico venisse affidato a qualcun’altra, ma il marito è deciso a fare un nuovo tentativo con la Amato.

Intanto, Nicoletta scopre che Cesare vuole andare a teatro con la madre e non con lei. La ragazza accetta di buon grado, anche se chiede al marito di organizzare un’altra serata insieme. La Contessa invece rivede Flavia Brancia ancora una volta e cerca di tastare il terreno per scoprire il destino dell’eredità del marito. L’amica ricorda invece come Tancredi avrebbe voluto che Ludovica e Riccardo diventassero marito e moglie. Quella sera, Nicoletta approfitta dell’assenza del marito per tornare al magazzino con la scusa di aver perso la fede nuziale. In realtà deve incontrare Riccardo, che la bacia ancora una volta. Accedi su Raiplay con i tuoi dati per guardare il video della replica de Il Paradiso delle Signore.