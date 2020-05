Stanley Tucci è Nigel – Chi è – Il Diavolo veste Prada

By

Stanley Tucci è Nigel nel film Il Diavolo veste Prada: uno dei maggiori collaboratori della protagonista e direttrice di Runway. Altezzoso, snob e attento allo stile a tutto tondo, non accoglierà la sprovveduta Andy nel migliore dei modi. Anzi, la vedrà subito come un fastidio, sciatto e privo di eleganza.

Stanley Tucci e il suo Nigel però avranno modo di ricredersi sul conto della stagista, tanto da diventare quasi un suo mentore. Per ironia della sorte, verrà messo in secondo piano dal capo in occasione di un’importante promozione.

Stanley Tucci è Nigel – La scheda

Il Nigel di Stanley Tucci non è un uomo semplice con cui avere a che fare. Ha imparato a districarsi nel mondo della moda grazie al suo innato senso dello stile, ma ha anche assorbito l’aria snob di quel settore. Negli anni si è conquistato un posto di fiducia al fianco di Miranda (Meryl Streep), di cui conosce il gusto e le esigenze. Per questo, al suo primo incontro con Andy (Anne Hathaway) intuirà quanto la ragazza sia un pesce fuor d’acqua. Arriverà persino a lanciarle qualche frecciata: come il fatto che il suo alito sia pesante a causa delle cipolle mangiate a pranzo.

Tutta la redazione di Runway però deve andare di pari passo, soprattutto quando si parla di look. Nigel sceglierà così di rivoluzionare l’aspetto estetico di Andy e la guiderà a comprendere l’importanza dei dettagli. A causa di un complotto alle spalle del capo, dovrà tuttavia rinunciare al ruolo tanto ambito di Direttore artistico. Miranda infatti preferirà assegnare l’incarico a Jacqueline, la donna con cui l’editore vorrebbe sostituirla. Nonostante questo, Nigel rimarrà fedele a Miranda e non si opporà alla decisione della direttrice. Ovviamente Nigel rappresenta per Stanley Tucci la conferma delle sue abilità nel campo della recitazione. Riceverà tuttavia l’Oscar solo tre anni dopo l’uscita del film, grazie ad Amabili Resti di Peter Jackson.