Ryan Reynolds- Tutto su di Lui – Film, Serie TV, Figli, Moglie

Ryan Reynolds è un celebre attore e produttore canadese. Scopriamo assieme qualcosa sulla sua carriera e vita privata.

Dove e Quando è Nato

Ryan Reynolds è nato a Vancouver il 23 ottobre 1976. Ciò significa che nell’autunno 2020 compirà 44 anni.

Film

La carriera di Reynolds, costellata di successi, è iniziata nel 1993, anno in cui l’attore che ha diviso il set con Sandra Bullock in Ricatto d’Amore è comparso nel film Ordinary Magic.

Da lì in poi, sono arrivate diverse tappe importanti. Due anni dopo, Reynolds ha fatto parte del cast di Sabrina Vita da Strega. Il grande successo internazionale è però arrivato nel 2002 con la commedia Maial College.

Tra i suoi personaggi più iconici è possibile citare quello di Deadpool, portato più volte sul grande schermo. L’attore, che ha recitato al fianco di grandi donne di Hollywood come Julia Roberts, è comparso nel video clip del brano You Need to Calm Down di Taylor Swift.

Serie tv

Reynolds è comparso in diverse serie tv di successo. Giusto per citarne una, ricordiamo Scrubs, che lo ha visto parte del cast di un episodio nel lontano 2003.

Moglie

Legato per diversi anni alla cantante Alanis Morissette, Reynolds ha sposato Scarlett Johansson nel 2008. I due si sono lasciati nel 2010. Due anni dopo, l’attore ha sposato Blake Lively, conosciuta sul set di Lanterna Verde.

La coppia ha tre figlie: James, nata nel 2014, Inez, classe 2016 e una terza bimba il cui arrivo è stato annunciato su Twitter nel 2019. Oggi come oggi, non si sa ancora come si chiami.

Nel corso di un’intervista rilasciata nel dicembre 2019 nello studio di The Today Show, Reynolds ha rivelato, ironico come sempre, che il nome non era stato ancora scelto e che sia lui sia la moglie erano intenzionato a selezionarne uno con tutte le lettere silenziose.