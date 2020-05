La Cattedrale del Mare – Trama e cast – Anticipazioni episodi

La Cattedrale del Mare è pronta per fare il suo debutto nelle reti in chiaro. Dopo l’esordio su Netflix, la serie tv iberica verrà trasmessa su Canale 5 a partire dal 19 maggio 2020. Due episodi a sera, per un totale di otto puntate e quattro appuntamenti. Tratta dall’omonimo romanzo scritto da Ildefonso Falcones, la serie tv racconta la storia di un servo della gleba alla ricerca di fortuna e un cambiamento radicale del proprio destino.

Al centro della scena troveremo infatti un ragazzo fuggito con il padre dal giogo feudale e impegnato a cercare di migliorare la propria condizione economica. La trama de La Cattedrale del Mare ci svela che a mettere alla prova il protagonista non ci saranno solo gli ostacoli legati alla classe dei potenti. Anche gli affari amorosi non saranno così semplici da gestire.

La Cattedrale del Mare – Cast e personaggi

Il personaggio principale è Arnau Estanyol, interpretato da Aitor Luna. Al suo fianco troveremo Pablo Derqui per il personaggio di Joan e Michelle Jenner per quello di Mar Estanyol. L’attore José Maria Pou sarà invece Sahat, mentre Silvia Abascal presterà il volto a Elionor. Si uniscono al cast de La Cattedrale del Mare anche gli artisti Andrea Duro (Aledis Segura); Nathalie Poza (Francesca Esteve) e Crispulo Cabezas (Genis Puig). In ruolo minore troviamo inoltre gli attori Tristan Ulloa (Padre Albert); Daniel Grado (Bernat Estanyol); Gines Garcia Millan (Grau Puig) e Eva Rufo (Isabel).

La Cattedrale del Mare – La trama

Nell’anno 1320, Bernat sposa Francesca e tutti i contadini vengono riuniti per festeggiare le nozze. Il Conte tuttavia pretende di esercitare il diritto feudale che prevede di giacere per primo con la moglie del suo servo. In seguito a quella notte, Francesca rimane incinta e si teme che il figlio possa essere del nobile. Alla sua nascita, un neo svelerà che il padre di Arnau è invece Bernat. Il Conte tuttavia cerca di vendicarsi del servo e obbliga Francesca a trasfersi a palazzo con il bambino, ma Bernat reagisce e dopo aver ucciso un uomo sarà costretto a fuggire a Barcellona.

Arrivati in città, padre e figlio scoprono che una legge locale permetterà loro di ottenere la cittadinanza se vi rimarranno per un anno interno. Bernat e Arnau si trasferiscono quindi dalla sorella del primo, appena sposata con il ricco mercante Grau Puig. La situazione tuttavia peggiora quando la sorella di Bernat muore e i Puig sono costretti a vendere quasi tutto, anche la bottega in cui lavorava il padre di Arnau. Secondo la trama de La Cattedrale del Mare, Arnau finirà per conoscere la bella Aledis, di cui si invaghirà perdutamente. La ragazza però è già stata promessa ad un vecchio mastro conciatore.