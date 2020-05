Antonio Catania è Rocco Chinnici – Chi è – Felicia Impastato

Antonio Catania è Rocco Chinnici nel film Felicia Impastato: chi è il suo personaggio? Ancora oggi è considerato uno dei più grandi magistrati del nostro Paese, soprattutto perchè è a lui che si deve l’idea del Pool Antimafia di cui faceva parte anche Giovanni Falcone. Inoltre ha avuto un ruolo cruciale nel processo a carico del boss di Cinisi per il delitto Impastato.

Dopo lunghi anni di polverosi iter processuali, Chinnici intuisce che la verità è un’altra e darà retta alle accuse della famiglia di Peppino. Sosterrà Felicia e suo figlio nell’individuare le prove utili per far condannare il boss mafioso. Un personaggio scomodo agli occhi della mafia: per questo verrà ucciso a metà degli anni Ottanta, per mano della famiglia Madonia.

Antonio Catania è Rocco Chinnici – La scheda

Antonio Catania è Rocco Chinnici, un uomo risoluto che sa di sfidare degli assassini. In una delle sue ultime interviste, sottolineerà di non aver paura della morte. Tuttavia di essere anche certo che la mafia lo avrebbe colpito da un momento all’altro, nonostante la presenza della scorta armata. L’unica sua speranza è che nessuno degli uomini che lo proteggono faccia una brutta fine. “Per un Magistrato come me è normale considerarsi nel mirino delle cosche mafiose“, dirà, “Ma questo non impedisce né a me né agli altri giudici di continuare a lavorare“.

Antonio Catania invece è un attore che all’attivo ha diversi ruoli interessanti, soprattutto sotto la guida di Gabriele Salvatores. Il regista lo sceglierà infatti per i suoi film Mediterraneo e Puerto Escondido. Lavora anche in diverse occasioni con Alessandro Genovesi, per i film La peggior settimana della mia vita, Il peggior Natale della mia vita, Puoi baciare lo sposo e 10 giorni senza mamma. Il suo ultimo lavoro per il grande schermo risale invece a quest’anno, grazie a Gli anni amari diretto da Andrea Adriatico.