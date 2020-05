Felicia Impastato, il film – Trama – Cast completo

By

Felicia Impastato è il film che Rai 1 propone per la sua prima serata del 22 maggio 2020. La regia è di Gianfranco Albano e mette al centro la vita di Felicia Bartolotta in seguito al barbaro omicidio del figlio Peppino Impastato. Una storia di cronaca che ancora oggi assume una grande importanza agli occhi della lotta alla mafia.

Il film Felicia Impastato ci racconterà quindi quali imprese eroiche e civili abbia compiuto la mamma di Peppino, in seguito al ritrovamento del suo corpo. Una battaglia che la vedrà al fianco dell’unico figlio rimasto e contro la polverosa macchina di una giustizia che sembra voler chiudere gli occhi.

Felicia Impastato, il film – Il cast

Il cast del film Felicia Impastato è guidato da Lunetta Savino, che interpreterà la protagonista. Al suo fianco Carmelo Galati nel ruolo del figlio Giovanni e Linda Caridi in quello della moglie di quest’ultimo. Sono presenti inoltre attori come Barbara Tabita (Franca Imbergamo); Giorgio Colangeli (Ideale Del Carpio); Fabrizio Ferracane (Umberto Santino); Antonio Catania (Rocco Chinnici), Gaetano Aronica (Antonino Caponnetto) e Giovanni Cintura (Gaetano Badalamenti). Completano il cast anche gli artisti Alfredo Li Bassi nei panni di Salvatore Papazzoplo e Ettore Belmondo in quello del Maresciallo Travali.

Felicia Impastato, il film – La Trama

La trama di Felicia Impastato ci porta dritti agli anni Duemila, quando i giudici sono ormai certi di aver individuato in Gaetano Badalamenti il mandante del delitto Impastato. Sono trascorsi diversi decenni dalla morte dell’attivista e non sarà semplice trovare le prove per incastrare il boss di Cinisi. Occorreranno molti anni e due magistrati coraggiosi: Rocco Chinnici e il suo successore Antonino Caponnetto.