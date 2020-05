Antonietta Bello – Chi è la ex Fidanzata di Lino Guanciale?

Lino Guanciale, protagonista de L’Allieva nelle prime due stagioni e nella terza (sempre al fianco di Alessandra Mstronardi), è stato fidanzato per tanti anni con una collega, l’attrice Antonietta Bello. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Antonietta Bello – Dove e Quando è Nata

Antonietta Bello, che è stata la compagna di Lino Guanciale per una decina d’anni , è nata a Gemona del Friuli il 28 giugno 1986. Ciò significa che ha attualmente 33 anni e che tra poco più di un mese ne compirà 34.

Carriera

Con una formazione artistica che l’ha vista dividersi tra il Teatro Stabile di Genova e Roma, Antonietta Bello ha alle spalle una lunga carriera tra cinema e televisione.

Il suo esordio è avvenuto nel 2011, quando è stata diretta da Pappi Corsicato nel film Il Volto di Un’altra, pellicola avente come protagonista Laura Chiatti.

In tv, invece, ha debuttato in Che Dio ci Aiuti al fianco di Elena Sofia Ricci. Comparsa anche in Don Matteo, Braccialetti Rossi e Le Tre Rose di Eva, è molto attiva anche a teatro. Tra il 2005 e il 2019, ha recitato in oltre 40 piéce (portando sul palco testi come La Peste di Camus e Zio Vania di Cechov).

Instagram

Antonietta Bello – che ha conosciuto Lino Guanciale quando era ancora all’università – è presente su Instagram con un profilo seguito da 7mila persone circa e sul quale condivide soprattutto dettagli legati al lavoro.

Vita Sentimentale

Come sopra ricordato, Antonietta Bello e Lino Guanciale non stanno più assieme. Come rivelato dall’attore stesso nel corso di un’intervista, nonostante la fine della relazione Antonietta rimane una donna e un’attrice che stima tantissimo.