Cecilia Zagarrigo perde le speranze | Addio a Carlo dopo Uomini e Donne

Cecilia Zagarrigo perde le speranze di poter tornare a corteggiare Carlo Pietropoli. Uomini e Donne infatti, sembra non avere nessuna intenzione di far tornare i tre tronisti che, prima della quarantena stavano portando avanti i loro percorsi. Uno di questi, è proprio Carlo Pietropoli che, non sarebbe stato contattato per tornare all’interno del programma.

La ex corteggiatrice per l’ennesima volta si ritrova davanti a una delusione amorosa. Scesa per corteggiare Carlo, tra alti e bassi sembrava aver costruito insieme a lui una conoscenza molto profonda. L’arrivo della quarantena causata dall’emergenza Codiv-19 ha però interrotto sia il trono che la loro conoscenza. Cosa sta succedendo nella vita di Cecilia?

Cecilia Zagarrigo perde le speranze

La ex corteggiatrice per settimane chiusa in casa ha aspettato una chiamata dalla redazione di Uomini e Donne che, non sembra essere mai arrivata. Cecilia infatti, non ha la più pallida idea di come finirà il torno di Carlo, non avendolo potuto né sentire né vedere per l’intera quarantena.

Ora che Uomini e Donne è tornato alla classica messa in onda però, i tre tronisti che erano insieme a Giovanna, non sembrano essere stati richiamati, lasciando una grandissimo punto interrogativo sui loro percorsi.

Cecilia Zagarrigo perde così le speranze di poter scendere nuovamente le scale per Carlo, continuando la loro conoscenza da dove si era interrotta. Le mancanze che dimostra l’ex corteggiatrice dopo la perdita di suo nonno sembrano sempre più grandi tanto da, sentire ancora di più la voglia di poter stare con Carlo.

Ex corteggiatrice disperata

Cecilia sceglie così di mandare l’ennesimo messaggio nascosto all’ex tronista.

Zagarrigo lancia così una frecciatina a Carlo Pietropoli lasciando una storia Instagram che mostra quando, abbia voglia di viverlo fuori accantonando anche Uomini e Donne.

Le parole di Cecilia Zagarrigo sono infatti state: “Mio nonno lo diceva sempre, se proprio ti devi innamorate, devi scegliere qualcuno che ti sappia ascoltare, che si voglia perdere nelle tue giornate. Che ti voglia abbracciare quando va tutto male ma anche quando va tutto bene. Devi scegliere qualcuno che non se ne vada: Dove troverebbe una risata come la tua? […] Qualcuno che ti apprezzi per ciò che sei, per le tue imperfezioni, per il tuo modo di fare […] Qualcuno che ti faccia sentire leggero… che non ti cambi”.