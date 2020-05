DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 26 Maggio 2020

By

Aria di crisi nella puntata di oggi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. La conoscenza che sembrava andare a gonfie vele, si troverà davanti alla prima reale e concreta difficoltà.

Nicola infatti, nella puntata di ieri ha rifiutato la conoscenza di ben tre nuove corteggiatrici scese solamente per lui ma sembra, non riuscire a allontanarsi una volta per tutte da Valentina Autiero.

La dama dopo avergli messo gli occhi sopra ormai dalle prime puntate in cui lui è sceso, non riesce proprio a stargli lontano ma per Nicola sarà così?

DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne

Durante la nuova puntata che andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14.45h, Nicola Vivarelli si troverà davanti a una Gemma molto nervosa. La dama infatti sembra aver scoperto che tra il cavaliere e Valentina ci sarebbe un giro di like sul loro profilo Instagram non del tutto indifferente.

Nonostante in queste settimane il cavaliere abbia sempre rifiutato il numero della dama, tra i due sembra esserci molta intesa e complicità che Nicola difficilmente riesce ad ammettere. Una puntata alle prese con i colpi di scena e con una Gemma molto gelosa all’interno di Uomini e Donne. Cosa succederà alla loro conoscenza?

