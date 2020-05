Serena Autieri – Tutto su di Lei – Età, Frozen, Marito, Figli

Serena Autieri, tra le protagoniste di Femmine Contro Maschi assieme a Emilio Solfrizzi e ad altri grandi attori, è una delle protagoniste del mondo della recitazione italiana. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Età

Serena Autieri è nata a Napoli il 4 aprile 1976. Ciò significa che ha da poco tempo compiuto 44 anni.

Frozen

La carriera di Serena Autieri è costellata di successi. Giusto per citarne qualcuno, ricordiamo la presenza nel cast di Un Posto al Sole, così come quella in serie come Vento di Ponente e Callas e Onassis.

Quando si parla della carriera pluridecennale di Serena Autieri, è fondamentale citare il suo impegno come doppiatrice del personaggio di Elsa nel cartone animato Frozen, una produzione le cui canzoni hanno riscosso grandissimo successo.

Marito

Serena Autieri è sposata dal 2010 con Enrico Griselli. La cerimonia si è svolta l’11 settembre del suddetto anno nel Duomo di Spoleto. Originario di questa bellissima città umbra, Enrico Griselli è un impresario teatrale.

Ha fatto questa scelta professionale a seguito del matrimonio con la Autieri. Prima, infatti, lavorava a Dubai. Per quanto riguarda gli spettacoli che produce, è il caso di ricordare che, nella maggior parte dei casi, hanno l’attrice napoletana come protagonista.

Figlia

Serena Autieri ed Enrico Griselli sono genitori di Gaia Tosca, nata nel 2013. L’attrice, nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, ha specificato che la bimba fisicamente è un mix tra lei e il marito.