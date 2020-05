Non dirlo al mio capo – Trama – Cast e personaggi – Anticipazioni

Non dirlo al mio capo è la fiction che Rai 1 ha scelto di trasmettere in replica a partire da oggi, 31 maggio 2020. Appuntamento su Rai 1 con i primi due episodi, andati in onda in origine quattro anni fa. Al centro di tutto troveremo Vanessa Incontrada e Lino Guanciale: saranno loro a guidare un cast pieno di attori.

La trama di Non dirlo al mio capo ci parla infatti di Lisa ed Enrico. La prima è una vedova con dei figli che sceglierà di mentire pur di ottenere un lavoro. Il secondo è il suo datore di lavoro: un uomo burbero, cinico e che presto manifesterà un interesse nei confronti della sua assistente.

Non dirlo al mio capo – Cast e personaggi

Come abbiamo visto il cast di Non dirlo al mio capo mette al timone la coppia Incontrada/Guanciale. La vita dei loro personaggi è ricca: Lisa ha due figli, Giuseppe (Davide Pugliese) e Mia (Ludovica Coscione). Si confida inoltre con Perla (Chiara Francini), la vicina di casa a cui affida i ragazzi in sua assenza e moglie di Rocco (Antonio Gerardi). Mia ha invece una relazione con Romeo (Saul Nanni), un coetaneo che presto la lascerà per un’altra. Vinci è sposato con Nina (Sara Zanier), che fa il suo stesso mestiere e che cercherà di tornare a Napoli per riconquistarlo. Anche Marta (Giorgia Surina) è innamorata dell’avvocato e ha una relazione clandestina con lui, anche se a senso unico. L’avvocato ha inoltre un padre, Giusto (Massimo De Francovich), il fondatore dello studio legale. Compaiono inoltre gli attori Magdalena Grochowska (madre di Romeo); Miriam Candurro (Virginia Conti); Gloria Radulescu (Claudia Tagliacozzo) e Andrea Bosca (Fabrizio Del Corso).

Non dirlo al mio capo – Trama e anticipazioni

Lisa è vedova da sei mesi e le forti difficoltà economiche non sono il suo unico problema. Fatica infatti a trovare lavoro perchè madre: un giorno però si imbatte in Enrico per un caso fortuito. Decide di mentirgli e viene assunta come assistente nel suo studio legale. Il suo arrivo però solleva non poche critiche da parte di Marta, l’avvocato dello studio e amante di Vinci. Intanto, Mia conosce a scuola Romeo e se ne innamora. La situazione fra loro però non è semplice: il ragazzo è malato di leucemia e i genitori vorrebbero costringere il fratello minore a donargli il midollo. Lisa invece scoprirà che il marito l’aveva tradita con una certra Virginia, una ragazza più giovane di lei e verso cui riserva la propria rabbia. Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo ci promettono dei colpi di scena: presto Lisa avrà modo di parlare con Virginia e scoprire che in realtà il marito l’ha tradita perchè non si sentiva amato.