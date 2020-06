Gianmarco Saurino è Nico – Chi è – Che Dio Ci Aiuti 5

Gianmarco Saurino è Nico in Che Dio Ci Aiuti 5: chi è il suo personaggio? Gli appassionati della fiction hanno già avuto modo di conoscerlo in passato: è un avvocato molto giovane, con la testa sulle spalle e un grande fascino. Negli episodi del quinto capitolo, Nico sarà al centro di alcuni drammi che lo coinvolgeranno in prima persona.

Nico sogna l’amore, ma si vede ancora troppo giovane per avere una famiglia tutta sua. Anche quando la vita sembra dirgli tutt’altro e dovrà fare delle scelte importanti che avranno delle conseguenze nella vita di tutto il Convento.

Gianmarco Saurino è Nico – La scheda

Abbiamo conosciuto Nico nel corso del quarto capitolo della fiction. Il suo arrivo in Convento è collegato infatti all’amico e collega Guido, di cui prenderà il posto. Un ragazzo d’oro che spesso fatica a comprendere i propri sentimenti. In passato si trattava di Monica, poi di Asia (Maria Chiara Giannetta). E sarà proprio quest’ultima a tornare presto nella sua vita con una piccola/grande novità: dalla loro relazione è nato un figlio. Nico tuttavia non accoglierà la notizia nel migliore dei modi e si rifiuterà di accudire Mattia in ogni modo. Il piccolo verrà affidato quindi alle cure di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), che spera di poterlo convincere a ritornare sui suoi passi.

L’amore intanto busserà più volte alla porta dell’avvocato. All’inizio forse si tratterà di un bacio innocente, ma presto si trasformerà in qualcosa di più. Nel quinto capitolo, il suo personaggio infatti è strettamente collegato a quello di Ginevra (Simonetta Columbu), con cui vivrà diversi alti e bassi. Un po’ amici, un po’ complici. Le incomprensioni fra i due saranno all’ordine del giorno e sconvolgeranno la vita di entrambi. Gianmarco Saurino è Nico, un ragazzo testardo e con la testa sulle spalle. Forse un po’ troppo spaventato per poter pensare a se stesso come un papà single.