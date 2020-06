Simonetta Columbu è Ginevra – Chi è – Che Dio Ci Aiuti 5

Simonetta Columbu è Ginevra in Che Dio Ci Aiuti 5, uno dei nuovi volti che vedremo all’interno della fiction. Faremo la sua conoscenza fin dalla premiere dello show e in modo molto particolare. Lei infatti è una novizia e sembra sicura di voler prendere i voti. Anche se prima di arrivare al Convento deciderà di togliersi una curiosità che coinvolgerà un altro dei personaggi.

Ginevra ha un amore viscerale per le regole e anche per questo ama la vita in Convento. Spesso però è fin troppo rigida e inesperta per quanto riguarda le relazioni con le altre persone. Non esiterà inoltre a mettersi contro Suor Angela (Elena Sofia Ricci) al momento opportuno.

Simonetta Columbu è Ginevra – La scheda

Ginevra è molto giovane e ha iniziato il suo percorso nel mondo della religione molto presto. Sta per prendere i voti e sembra decisa a seguire la fede. Anche se in realtà c’è un’altra parte di sè che la spinge a chiedersi come sia baciare un uomo. Così quando vede Nico (Gianmarco Saurino) fuori dal Convento, decide di coinvolgerlo in una piccola impresa: dovrà baciarla. L’avvocato rimarrà stravolto nell’apprendere poi che si tratta di una novizia, ma non smetterà di volerle bene. Anzi diventerà presto uno dei suoi maggiori confidenti, tanto che le insegnerà come trasgredire alle regole e molte altre cose del mondo ‘reale’.

Non tutto però andrà per il verso giusto fra loro. Ginevra non comprende Nico e la sua volontà di voler fuggire alle responsabilità della vita. Cercherà anche di non manifestargli la sua gelosia, ma finirà comunque per impicciarsi della vita privata dell’avvocato. Intanto, il noviziato procederà fra alti e bassi per la ragazza. Dovrà apprendere molte cose e spesso, prima di comprenderle, scatenerà diverse tempeste. Simonetta Columbu è Ginevra, una ragazza dal cuore d’oro che però ha scelto di mettere da parte l’amore.