Elena Sofia Ricci è Suor Angela – Chi è – Che Dio Ci Aiuti 5

Elena Sofia Ricci è Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti 5, un ruolo che ormai l’ha consacrata al successo da diversi anni. Anche se indossa il velo, la protagonista dimostra di essere una ‘sorella’ sui generis. Sempre pronta ad aiutare gli altri, ma anche ad origliare le conversazioni di tutti.

E poi Suor Angela è un’abile investigatrice, sa come risolvere i misteri che colpiscono il Convento di volta in volta. Finisce però sempre per cacciarsi nei guai e creare delle tensioni con le ragazze che vivono nella struttura.

Elena Sofia Ricci è Suor Angela – La scheda

Suor Angela è l’anima del Convento: grazie a lei tutto sembra filare per il verso giusto. Anche se in realtà spesso ne combina di cotte e di crude prima di riportare tutto in equilibrio. Al suo fianco l’immancabile Suor Costanza (Valeria Fabrizi), che l’aiuta a gestire il Convento e anche ad indagare nei vari casi. In questo nuovo capitolo della fiction, scopriremo qualcosa di più sulla protagonista e sul suo passato. Sappiamo davvero tutto della donna che era prima di prendere i voti? Non sarà semplice per Suor Angela riuscire a fare fronte ai vari problemi che si presenteranno lungo la sua strada.

Da un lato Azzurra (Francesca Chillemi) vuole vendere la struttura, dall’altra c’è Nico (Gianmarco Saurino), che non vuole prendersi cura di suo figlio. E poi ci sono i problemi dell’altra coppia della fiction e persino quelli delle due gemelle, le nuove arrivate. Elena Sofia Ricci è Suor Angela, una donna semplice e complessa allo stesso tempo. Sa come farsi volere bene dagli altri, ma spesso finisce solo per farsi odiare. Il passato presto busserà alla porta della religiosa e la sconvolgerà a tal punto da decidere di abbandonare tutto. Ritornerà sui propri passi oppure sceglierà di intraprendere una strada diversa da quella della fede?