Angela Rende – Chi è la moglie di Amaurys Perez

Angela Rende è più che conosciuta dal pubblico italiano. Il suo arrivo all’Isola dei Famosi per raggiungere il marito non verrà di certo dimenticato così facilmente dai telespettatori. Lei e Amaurys Perez sono uniti da un amore folle e forte. Per questo ogni pettegolezzo su possibili tradimenti da parte dell’atleta è caduto a vuoto.

Angela Rende si è sempre fidata del marito e non ha esitato a difenderlo a spada tratta. Anche nel periodo in cui lui si trovava in Honduras e in Italia si chiacchierava del suo possibile flirt con Alessia Mancini. Voci di corridoio che poi si sono spente nel giro di breve tempo.

Angela Rende – La moglie di Amaurys Perez

Angela Rende non ha mai rilasciato troppe informazioni sul proprio conto. Anche se il marito è più che gettonato in tv, lei ha sempre preferito rimanere nel dietro le quinte. Sappiamo che è originaria della Calabria e che è un insegnante. La coppia poi vive nel paesino di Rende. “Ci siamo sposati nel 2006 e ho avuto sei aborti“, ha detto lei a Vieni da me qualche tempo fa, “abbiamo girato il mondo per cercare di avere un figlio e i medici ci dicevano che non ne avremmo mai avuto uno nostro“. Le cose però sono andate in modo diverso: Angela e Amaurys sono diventati genitori di ben tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e la piccola Daisy. Quest’ultima venuta al mondo solo nel 2017.

“In quei quattro anni abbiamo fatto e provato di tutto pur di avere un bambino. Abbiamo provato varie inseminazioni, sono diventato praticamente un ginecologo esperto“, ha raccontato il campione a Caterina Balivo. Anche se Angela Rende e il marito sono riusciti a conquistare gli italiani all’Isola, durante Pechino Express sono diventati i più odiati dell’edizione. In gara come Gli Sposati, sono entrati in gioco solo nella sesta tappa e per questo il pubblico non li ha mai visti di buon occhio.