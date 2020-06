Braccialetti Rossi – Cast e personaggi – Trama e anticipazioni

Braccialetti Rossi è pronto per riaccendere i motori. Rai Gulp trasmetterà da oggi, 7 giugno 2020, la fiction più amata dagli adolescenti italiani. Al centro della trama un gruppo di ragazzi che affronta il calvario della malattia e le sue conseguenze.

L’appuntamento con Braccialetti Rossi è ogni giorno, dalla domenica al giovedì. Si inizia dalla prima stagione per poi proseguire con gli altri due capitoli. Ricordate tutto il cast? Scopriamo i nomi degli attori che rivedremo sul piccolo schermo.

Braccialetti Rossi – Cast e personaggi

Il cast di Braccialetti Rossi mette al centro Carmine Buschini (Leo), Aurora Ruffino (Cris), Brando Pacitto (Vale); Pio Luigi Piscitelli (Toni), Mirko Trovato (Davide), Denise Tantucci (Nina), Lorenzo Guidi (Rocco), Daniel Tenorio (Chicco), Angela Curri (Bea), Cloe Romagnoli (Flam), Carlotta Natoli (Maria Pia Lisandri) e Nicolò Bertonelli (Bobo). Sono loro i ragazzi e i medici che vedremo sul piccolo schermo e che impareremo a conoscere grazie ai loro personaggi.

Braccialetti Rossi – Trama e anticipazioni

In ospedale, un gruppo di ragazzi stringono una forte amicizia mentre si trovano ricoverati. La malattia ha colpito ognuno di loro e solo grazie al legame che impareranno ad instaurare, riusciranno a tirare fuori il coraggio necessario per affrontare tutto. Leo è alla guida del nuovo team e decide di regalare a ciascun ragazzo un braccialetto rosso. Lo stesso che aveva ricevuto in passato come identificativo, prima di accedere al tavolo operatorio. Intanto, Rocco è ancora in coma. Il ragazzino di 11 anni è caduto in acqua mentre si trovava in una piscina pubblica e non si è più ripreso. Le anticipazioni di Braccialetti Rossi ci svelano però che Rocco è in grado di sentire e percepire qualsiasi cosa accada attorno a lui. Non mancheranno inoltre i sentimenti, soprattutto fra Cris e Leo. Grazie ad un ballo, i due ragazzi intuiranno di provare qualcosa di forte l’uno per l’altra.