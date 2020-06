Giovanna Abate finale prevedibile | Anticipazioni Uomini e Donne 8 Giugno

La puntata che vedremo andare in onda domani vedrà come protagonista indiscussa Giovanna Abate e il suo finale prevedibile. La tronista che per diversi mesi ha conosciuto più corteggiatori, ha finalmente portato avanti una scelta decisa che, vedremo domani.

Finalmente Giovanna Abate sceglie e prende una decisione tra Davide Basolo e Sammy Hassan. Nonostante il suo percorso completato e molto tortuoso, la tronista è arrivata con consapevolezza ed è pronta a scegliere.

Giovanna Abate finale prevedibile

L’Abate durante la settimana scorsa, ha registrato la su puntata dove ha scelto per questo domani non vedremo una diretta ma bensì la classica registrazione mandata in onda giorni dopo. Sul web infatti, sembra essersi già scoperto il nome del presunto corteggiatore che, Giovanna ha deciso di scegliere per una conoscenza più approfondita fuori da Uomini e Donne.

La tronista ha avuto durante i mesi di quarantena, la possibilità di conoscere in un format alternativo creato da Maria De Filippi e gli autori un Uomini e Donne basato sulle parole.

Grazie al nuovo format, Giovanna ha conosciuto Davide Basolo che in un primo momento si faceva chiamare l’Alchimista.

Il corteggiatore ha fin da subito scombussolato il percorso di Giovanna Abate tanto da arrivare per ultimo insieme a Sammy Hassan. Entrambi i corteggiatori infatti, tra alti e bassi, sono riusciti a lasciare dentro la tronista delle belle sensazioni.

Tronista pronta alla scelta

Il complicato percorso di Giovanna sembra aver maturato finalmente una scelta tra Sammy e Davide. La tronista dopo diversi mesi di conoscenza è quindi decisa a scegliere chi dei due corteggiatore potrà avere una conoscenza approfondita con lei lontano dalle telecamere e dal programma. Sui social la scelta è ormai ovvia e dopo la registrazione della scorsa settimana, alcune indiscrezioni vedrebbero Sammy come la scelta.

Sui social ormai non si parla d’altro, la scelta di Giovanna che sembrerebbe ricaduta su Sammy Hassan, ha reso così il finale prevedibile per tutti. Anche all’interno dello studio più e più volte, Gianni Sperti ha sottolineato la sua sicurezza spiegando che, secondo lui Giovanna sarebbe innamorata di Sammy già da diverse settimane nonostante le tantissime discussioni.

La puntata che vedremo andare in onda domani sarà quindi registrata, non vedremo nessuna diretta come invece gran parte dei spettatori si sarebbe aspettato, proprio come è successo con Giulio Raselli.