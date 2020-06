Armando Incarnato contro Nina Moric | Cavaliere difende Uomini e Donne

Armando Incarnato si scaglia contro Nina Moric dopo le ultime dichiarazione che hanno visto la show girl criticare i programmi di Maria De Filippi. Il cavaliere senza peli sulla lingua risponde per le rime e si mostra pronto a tutto pur di difendere la padrona di casa che le ha dato la possibilità di poter conoscere nuove dame.

Il cavaliere di Uomini e Donne decide così di dire la sua rispondendo alle parole di Nina Moric sul suo profilo Instagram, attaccando e criticando le sue parole.

Armando Incarnato contro Nina Moric

Nina Moric durante gli ultimi giorni, si è mostrata insieme al suo nuovo compagno che, a detta dei fan in un primo momento sembrava trattarsi di Fabrizio Corona, subito dopo smentito. Sulla bocca di tutti alla fine, il compagno di Nina sembrava essere Armando Incarnato, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, smentito anche li dalla stessa show girl.

Le parole della Moric però, hanno sorpreso ma soprattutto irritato i telespettatore e i fan del programma. La sua risposta infatti, è stata: ““Lui non appartiene a questo mondo di me*da, non ha bisogno di diventare famoso. E’ un imprenditore e non ha neppure voglia di apparire”.

Le critiche che Nina ha lanciato nei confronti di Armando e dell’intero staff di Uomini e Donne, non sono passate inosservato tanto che il cavaliere ha deciso di rispondere per le rime sul suo profilo Instagram.

Cavaliere senza pietà contro la show girl

Armando Incarnato ha deciso così di risponde attaccando e criticando Nina per le sue parole contro Uomini e Donne e contro Maria De Filippi.

Il cavaliere ha così affermato: “Tutto può dire dei programmi di Maria De Filippi tranne che siano di m***. Ha dato amore a tante persone, ha ricucito rapporti ormai rotti da tempo, da lavoro a una marea di gente e soprattutto possibilità di successo a nuovi talenti”.

Armando Incarnato contro Nina Moric ha concluso così: “Mia cara signora Moric, Armando appartiene a se stesso e a sua figlia. Forse era lei di proprietà o di appartenenza a quel mondo che oggi chiama m***. La cosa più bella però è che per tanti anni per lei era cioccolata fondente. Ad oggi cos’è successo, ha la nausea? Forse confonde i due mondi, sarà rimasta indietro nel tempo. Le ricordo che per quanto mi riguarda non mi sento né morto di fama e le consiglio di pensare alla sua vita e alle sue scelte, invece di giudicare e guardare quelle degli altri. E menomale che i morti di fama siamo noi!”.