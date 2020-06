Giovanna Abate in ansia | Dichiarazioni pre scelta a Uomini e Donne

Giovanna Abate decide di raccontare come si sente prima della grande scelta, mostrandosi in ansia per la paura di ricevere un “no”. Il percorso della tronista si conclude quindi durante la puntata di Uomini e Donne che vedremo andare in onda oggi alle 14.45h su Canale 5.

La tronista dopo mesi sul trono si sente pronta nel prendere una decisione che cambierà per sempre la sua vita e che, la porterà fuori dal programma insieme al suo nuovo fidanzato.

Giovanna Abate in ansia

L’Abate poche ore prima di registrare la sua scelta che si terrà all’interno dello studio di Maria De Filippi, ha deciso di rilasciare una piccola intervista a Witty spiegando come si sente realmente. Giovanna Abate in ansia per la scelta che vedrà coinvolti Sammy Hassan e Davide Basolo, è arrivata dopo mesi di conoscenza più o meno lunga.

La tronista ha raccontato di aver molta paura di ricevere un “no” ma pronta ad affronta a testa alta il momento della scelta come tutto il suo percorso. Giovanna si è definita pronta a scegliere la persona giusta che possa starle vicino, convinta di sapere il nome del corteggiatore che è riuscito a fare breccia nel suo cuore.

Tronista sempre più agitata

Giovanna Abate in ansia nel vedere i due corteggiatori, si augura buona fortuna per un finale con i fiocchi. Spera infatti, si ricevere a fine puntata un lungo bacio che possa emozionarla visto i lunghi mesi dove, toccarsi e abbracciarsi è diventato praticamente impossibile.

Un momento che Giovanna è pronta a vivere al cento per cento con i due corteggiatori nonostante, un dei due sia il suo “no”.

L’esperienza a Uomini e Donne datagli da Maria De Filippi dopo non essere stata la scelta di Giulio Raselli, le ha ridato speranza e la possibilità di credere nuovamente nell’amore.

Giovanna infatti, è stata l’unica tronista ad avere la possibilità di conoscere nuovi corteggiatori tramite le parole, grazie al format creato durante la quarantena dove, i messaggi e le parole erano protagoniste.

Grazie al nuovo format, Giovanna Abate ha avuto il piacere di conoscere il suo ultimo corteggiatore Davide Basolo che, dovrà fare i conti con Sammy Hassan durante la scelta.