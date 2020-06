Giovanna Abate svolta decisiva | La coppia fuori da Uomini e Donne

By

Giovanna Abate sembra aver dato una svolta decisiva alla sua vita dopo la scelta fatta a Uomini e Donne. La ex tronista dopo la decisione della scorsa settimana, mandata in onda solamente ieri, ha deciso di uscire dal programma insieme a Sammy Hassan.

La tronista è riuscita a mantenere il silenzio sulla sua scelta nonostante le tantissime indiscrezioni che ormai avevano svelato la scelta prima della puntata. Ora che la coppia sembra finalmente felice, ha deciso di mostrare la prima storia Instagram insieme, svelando come sta andando realmente la relazione. Novità in vista per Giovanna e Sammy?

Giovanna Abate svolta decisiva

La ex tronista dopo diversi mesi di percorso all’interno di Uomini e Donne, ha deciso di concludere scegliendo tra Sammy Hassan e Davide Basolo. In vista dell’ultima settimana del programma prima della classica chiusura estiva, Giovanna ha deciso di regalare una scelta fatta di cuore ma soprattutto di sentimento.

Nonostante tutti sapevano già la sua scelta, l’Abate ha preso la decisione di uscire dal programma insieme a Sammy Hassan, confermando il forte interesse nei suoi confronti nato ormai da diversi mesi.

La coppia ormai insieme da circa una settimana, si è mostrata pronta a creare una relazione stabile dopo un percorso tormentato e fatto di tantissime discussioni. Durante la giornata di oggi infatti, Sammy ha voluto mostrare sulle sue storie Instagram la prima foto insieme a Giovanna.

Nuova coppia fuori da Uomini e Donne

L’uscita da Uomini e Donne dopo la puntata di ieri che ha dato vita a una nuova coppia all’interno del programma, Sammy e Giovanna hanno ricevuto un bellissimo regalo dalla relazione. Chiusi all’interno della casetta di Cinecittà, hanno potuto mangiare insieme e rivivere i momenti più belli del loro percorso insieme. Ritrovandosi un atmosfera dolce e romantica preparata dalla redazione di Uomini e Donne.

Durante la giornata di oggi però, è arrivata la prima foto della coppia che, si mostra sempre più felice nonostante il periodo storico che stiamo affrontando. Nel loro piccolo Sammy e Giovanna, stanno cercando di creare le basi fuori dal programma per una relazione duratura e fatta di certezze. Nonostante la ex tronista non sia ancora tornata attiva sui suoi social, l’ex corteggiatore ha deciso di mostrarsi insieme a lui salutando tutti i suoi follower.