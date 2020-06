La Cattedrale del Mare 2 – Ci sarà? – Le news sulla seconda stagione

La Cattedrale del Mare 2 si farà? Questa la domanda che tutti i fan della serie tv iberica si stanno ponendo in questi giorni. Mentre il primo capitolo ci regala il finale, siamo a caccia di qualsiasi news che riguardi la seconda stagione dello show.

Per fortuna siamo già in grado di avere buone notizie: La Cattedrale del Mare 2 è in lavorazione. La casa di produzione infatti ha deciso di sfruttare ancora una volta il romanzo di Ildefonso Falcones per portare sul piccolo schermo i nuovi episodi.

La Cattedrale del Mare 2 – Le anticipazioni

Partiamo subito dalla trama: La Cattedrale del Mare 2 si concentrerà sul secondo libro dello scrittore spagnolo, ovvero Los Herederos de la Tierra. Dovremo però attendere un po’ di mesi prima di poter assistere alle puntate, visto che la produzione è prevista per quest’anno e il lancio per quello successivo. Dato l’interesse già dimostrato, Netflix ha scelto di ottenere l’anteprima della serie tv. Solo in seguito quindi potrà essere trasmessa anche dalle emittenti italiane, di sicuro su Canale 5. Il successo ottenuto dalla prima tranche infatti potrebbe aver spinto il network a riservarsi un posto in prima fila anche per il suo prosieguo.

Non siamo sicuri invece se Arnau avrà ancora il volto di Aitor Luna. Di certo le anticipazioni de La Cattedrale del Mare 2 ci parlano ancora delle sue disavventure e avventure, ma non è escluso che il cast possa subire una rivoluzione. L’ambientazione intanto ci suggerisce che ritroveremo il protagonista tre anni più tardi gli ultimi eventi. Sarà alle prese con gli scavi nei cantieri navali e potrà contare su un nuovo incontro, quello con il piccolo Hugo Lior. Ancora una volta Arnau offrirà la sua ala protettiva e garantirà al ragazzino di poter lavorare nei suoi cantieri. Il protagonista tuttavia dovrà fare i conti di nuovo con il suo acerrimo nemico: Puig.